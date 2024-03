Aumentan asesorías sobre el cáncer en el Reino Unido tras anuncio de Kate Middleton

Hace algunos días, por medio de la su cuenta de Instagram, la princesa de Gales, Kate Middleton, reveló que esta padece de cáncer, el cual fue detectado cuando eta fue sometida una cirugía abdominal. Ahora la princesa ya recibe tratamiento de quimioterapia.

"En enero, me sometí a una cirugía abdominal importante en Londres y en ese momento se pensó que mi condición no era cancerosa. La cirugía fue exitosa. Sin embargo, las pruebas posteriores a la operación encontraron que había cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora me encuentro en las primeras etapas de ese tratamiento", dijo en un video.

Tras estas noticias, el Servicio Nacional de Salud (NSH) del Reino Unido reporto que su pagina web recibió una enorme cantidad de visitar para informarse sobre el padecimiento de la futura reina.

Asimismo Cancer Research UK también tuvo hasta 200 mil visitantes en sus páginas, mientras que Macmillan lego a registrar 100 mil durante el pasado domingo. Estas cifras superan a las recibidas durante la pandemia de covid-19.

Los analistas ven con buenos ojos el interés por la enfermedad, pues podría ayudar a personas a detectar de manera temprana síntomas y prevenir que el mal se extienda aun mas.