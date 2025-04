Bebé de 7 meses muere tras ataque de pitbull familiar

OHIO, ESTADOS UNIDOS.— Una comunidad entera quedó conmocionada luego de que una bebé de tan solo siete meses de edad muriera tras ser atacada por uno de los perros de su propia familia. El trágico incidente ocurrió en Columbus, Ohio, y ha despertado una ola de consternación y debate sobre la tenencia de razas potencialmente peligrosas como el pitbull.

El caso involucra a la pequeña Elizah Turner, una niña descrita por su familia como alegre, risueña y llena de vida. La bebé fue atacada el lunes en su hogar por uno de los tres perros pitbull que convivían con la familia. A pesar de los esfuerzos por salvarla, la menor no logró sobrevivir a las heridas provocadas por la mordedura.

Las autoridades aún investigan las circunstancias exactas del incidente, pero ya se han pronunciado públicamente sobre la magnitud del dolor que este hecho ha generado no solo en los padres, sino en la comunidad y el cuerpo policial. La noticia ha sido cubierta por medios como The New York Post y la cadena WBNS, mientras las redes sociales se llenan de mensajes de duelo y apoyo para los padres de Elizah.

Un ataque repentino y devastador

Según el reporte preliminar de la policía de Columbus, la situación escaló rápidamente dentro del hogar familiar. Aunque no se han revelado detalles específicos sobre cómo ocurrió el ataque ni cuál de los tres pitbulls fue el responsable, el hecho fue calificado como un "accidente trágico" por parte de las autoridades.

El sargento James Fuqua, vocero de la policía, se mostró visiblemente conmovido en declaraciones a los medios:

"No hay palabras para expresar lo que sentimos. Todos estamos sufriendo como si esta niña fuera nuestra. Muchos de nosotros somos padres y no podemos imaginar una escena como esta".

La gravedad del ataque obligó a una respuesta inmediata por parte de los servicios de emergencia, pero lamentablemente no se pudo hacer nada para salvar la vida de la pequeña.

El dolor de una familia rota

Los padres de Elizah, Mackenzie Copley y Kameron Turner, compartieron su inmenso dolor a través de redes sociales. Sus publicaciones reflejan la devastación emocional tras perder a su hija de manera tan repentina y brutal.

Mackenzie, la madre, publicó fotos de su hija junto a los perros de la familia en su cuenta de Facebook y escribió:

"Nunca entenderé por qué... Estoy tan perdida y destrozada. Este era el mismo perro que estaba al lado de mi bebé todos los días".

Por su parte, el padre de Elizah, Kameron Turner, expresó:

"La vida es tan injusta. ¿Cómo puedo seguir viviendo sin ella?".

Ambos han recibido miles de mensajes de apoyo de personas de todo el país, así como de conocidos, vecinos y otros padres que no pueden imaginar el dolor por el que atraviesan.

Los pitbulls bajo custodia

Tras el incidente, los tres perros de la familia fueron retirados del domicilio por Franklin County Animal Control, la autoridad encargada de regular la tenencia y el bienestar animal en el condado. Por el momento, los animales permanecen en custodia mientras se desarrolla la investigación.

Las autoridades señalaron que aún no pueden determinar cuál de los tres pitbulls fue el autor del ataque, por lo que no se ha decidido qué destino tendrán los animales. Dependiendo del resultado de la investigación, podrían ser sacrificados, reubicados o devueltos a la familia, aunque esta última posibilidad parece poco probable dada la naturaleza del incidente.

El caso también ha reavivado el debate sobre si ciertas razas de perros deberían estar prohibidas o reguladas de manera más estricta en entornos familiares, especialmente donde hay niños pequeños.

Elizah: una luz que se apagó demasiado pronto

En su obituario, publicado por la familia Turner, se describe a Elizah como una niña que "iluminaba cualquier lugar con su sonrisa y su risa contagiosa". Amantes de la fotografía, sus padres compartían con frecuencia imágenes de su hija en redes sociales, muchas de ellas junto a sus mascotas, reflejando lo que parecía ser una relación armoniosa.

Vecinos y allegados la recuerdan como una bebé feliz, adorada por sus padres y rodeada de amor. La comunidad local de Columbus ha organizado una vigilia para rendir homenaje a su corta vida y expresar solidaridad con la familia.

Peligros en el hogar: ¿se puede prevenir una tragedia así?

El caso de Elizah no es el primero de este tipo en Estados Unidos. Cada año se registran varios ataques de perros a niños pequeños, con consecuencias que van desde heridas leves hasta muertes trágicas. Aunque los pitbulls no son la única raza implicada en este tipo de incidentes, sí representan un porcentaje alto de los ataques con resultado fatal, según estudios realizados por organizaciones como DogsBite.org y la CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades).

Expertos en comportamiento animal señalan que el entorno, la crianza y la supervisión son factores clave para prevenir ataques, pero también advierten que ciertas razas tienen características genéticas que pueden aumentar el riesgo si no se manejan adecuadamente.

"Ningún perro es inherentemente malo, pero algunos tienen una fuerza y una capacidad de ataque mucho mayor que otros", afirma la etóloga Linda Michaels. "Cuando se trata de niños pequeños, la vigilancia debe ser absoluta".

Legislación y debate público

La muerte de Elizah podría reactivar propuestas legislativas que buscan limitar la posesión de razas catalogadas como peligrosas. En varios estados de EE.UU., existen leyes específicas que regulan o prohíben la tenencia de pitbulls, rottweilers y otras razas similares. En Ohio, la legislación varía según el condado, y las regulaciones sobre los pitbulls han sido modificadas en los últimos años, eliminando algunas restricciones previas.

Aun así, los defensores de los animales sostienen que el problema no es la raza, sino la crianza irresponsable, la falta de entrenamiento y la negligencia por parte de los dueños. Para ellos, generalizar y prohibir ciertas razas no resolverá el problema, sino que trasladará la responsabilidad de los humanos a los animales.

Apoyo y duelo colectivo

El caso ha tenido un gran impacto emocional, no solo en Columbus, sino en todo el estado de Ohio. Miles de personas han reaccionado a la tragedia con mensajes de apoyo, donaciones a la familia y expresiones de condolencia.

Una campaña de GoFundMe fue creada para cubrir los gastos funerarios de Elizah, y en pocas horas logró recaudar miles de dólares gracias a la solidaridad de la comunidad. Además, se espera que durante los próximos días se realicen actos simbólicos como caminatas por la concientización del comportamiento canino, charlas sobre seguridad en el hogar con mascotas y vigilias comunitarias.

Conclusión: una tragedia que deja más preguntas que respuestas

La muerte de Elizah Turner es una de esas tragedias que sacuden las emociones más profundas de cualquier padre, madre o cuidador. Una familia que hasta hace unos días compartía momentos de ternura entre su bebé y sus mascotas, hoy enfrenta un dolor que marcará sus vidas para siempre.

Este incidente no solo genera dolor, sino que también impulsa una conversación necesaria sobre la convivencia entre niños pequeños y perros de ciertas razas, la responsabilidad de los dueños, la regulación animal y la prevención de tragedias en el hogar.

Mientras las autoridades investigan los hechos y determinan el destino de los pitbulls involucrados, la historia de Elizah queda como un recordatorio doloroso de que incluso los entornos familiares más amorosos pueden, en un segundo, convertirse en escenarios de pérdida y devastación.