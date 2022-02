Benedicto XVI niega encubrimiento de abusos sexuales

Después de que se acusó al papa emérito Benedicto XVI de encubrir violencia sexual en contra de menores, el santo padre negó el encubrir estos delitos pero si pidió perdón a las personas abusadas.

"Solo puedo expresar a todas las víctimas de abusos sexuales mi profunda vergüenza, mi gran dolor y mi sincera petición de perdón", dijo el papa emérito.

"En todos mis encuentros con víctimas de abusos sexuales por parte de sacerdotes (...) he percibido en sus ojos las consecuencias de una grandísima culpa y he aprendido a entender que nosotros mismos caemos dentro de esta grandísima culpa cuando la descuidamos o cuando no la afrontamos con la necesaria decisión y responsabilidad, como ha sucedido y sucede demasiadas veces", afirmó Benedicto XVI.

Benedicto XVI fue acusado de encubrir los delitos de violencia sexual cuando era obispo de Múnich entre 1977 a 1982.