Boris Johnson asegura que Putin lo amenazo con un ataque contra el Reino Unido

En el nuevo documental de la BBC, "Putin vs Occidente", el ex Primer Ministro del Reino Unidos, Boris Johnson, aseguro que en una llamada con Putin, este le amenazó con atacar las islas británicas con un misil.

En la producción, Boris Johnson, señalo que durante una llamada con Putin, con el fin de des escalar la guerra en Ucrania, este señalo que Ucrania no se uniría a la OTAN, pero Putin señalo que aunque este no quiere lastimar a Boris, le serie muy fácil para el mandatario atacarle con un misil.

"Me amenazó en un momento y me dijo: ´Boris, no quiero lastimarte pero, con un misil, solo tomaría un minuto´ o algo así", contó Johnson.

"Pero creo que por el tono muy relajado que estaba tomando, el tipo de aire de indiferencia que parecía tener, solo estaba jugando con mis intentos de que negociara", agregó Johnson, que calificó la llamada de "muy familiar" y "extraordinaria".

"Él dijo: ´Boris, dices que Ucrania no se unirá a la OTAN en el corto plazo... ¿Qué es pronto?´, y yo dije: ´Bueno, no se unirá a la OTAN en el futuro previsible. Lo sabes perfectamente bien´", dijo Johnson sobre la llamada con Putin según reseñó The Guardian.

Ante esto, el Kremlin se deslindo de las declaraciones de Boris Johnson era una completa mentira, dejando en claro que no se buscaba atacar el Reino Unido.

El representante del Kremlin señaló que "si se trató de una mentira intencionada, surge la pregunta de con qué objetivo eligió esta forma de expresarse, y si no fue intencionada, fue porque no comprendió qué le decía el presidente Putin".