Británico sobrevive al accidente del vuelo AI171 en India

Un único sobreviviente emergió del trágico accidente del vuelo AI171 de Air India, estrellado el 12 de junio en Ahmedabad, India. Se trata de Vishwash Kumar Ramesh, de 40 años, británico de origen indio, sentado en el asiento 11A, quien relató desde su cama de hospital que vivió momentos de caos justo después del despegue.

Ramesh recordó:

"Treinta segundos después del despegue se oyó un fuerte ruido y luego el avión se estrelló... cuando me levanté, había cuerpos por todos lados. Me asusté, me levanté y corrí."

Tras el impacto, se estima que el Dreamliner Boeing 787-8 llevaba a 242 personas a bordo, entre pasajeros y tripulación. Además, cuatrocientas más se hallaban en tierra, debido al impacto en un hostal médico en Meghani Nagar, una zona residencial cercana al aeropuerto.

De los 242 ocupantes, se contabilizaron 169 nacionales indios, 53 británicos, 7 portugueses y un canadiense. Hasta ahora se han recuperado sobre 204 cuerpos, aunque cifras oficiales varían entre 200 y 290, al incluir también a víctimas en edificios.

El primer ministro Narendra Modi calificó el suceso de "inimaginablemente desgarrador" y activó un centro de mando, coordinando a bomberos, ambulancias y servicios de emergencia .

Ramesh solo sufrió lesiones leves: heridas en tórax, ojos y pies, y logró escapar del avión en llamas sin ayuda Su familia, radicada en Londres, confirmó que habló con él tras el accidente.

Este incidente marca el primer accidente mortal de un Boeing 787-8 Dreamliner desde su introducción en 2011, lo que genera inquietud técnica. Se han desplegado agencias internacionales —DGCA de India, Boeing, Reino Unido y EE.UU.— para investigar causas como fallas en flaps o motor