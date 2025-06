Trump rechaza ayuda rusa con Irán y pide a Putin poner fin a la guerra

Durante la tarde del día de ayer, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Irán e Israel llegaron a un acuerdo para un cese al fuego. Pero antes de este anuncio, el presidente de Rusia y aliado de Irán, Vladímir Putin, ofreció ayuda para llegar a este acuerdo, algo que Trump rechazó, pensando que terminaría la guerra en Ucrania.

Frente a las cámaras de La Haya, el presidente Trump dio a conocer que Putin le ofreció mediar la paz, pero el mandatario estadounidense se negó, señalando que sería mejor si se enfocaran en llegar a la paz en Ucrania. Asimismo señaló que aún busca llegar a un acuerdo.

"Vladímir (Putin) me llamó y me dijo: ‘¿Puedo ayudarte con Irán?’. Le dije: ‘No, no necesito ayuda con Irán, necesito ayuda contigo’, dijo el mandatario estadounidense a periodistas a bordo del Air Force One de camino a La Haya para participar en la cumbre de la OTAN.

“Me gustaría alcanzar un acuerdo con Rusia”, aseguró Trump, quien habló con el mandatario ruso por última vez hace diez días, en la que también presionó al ruso para poner fin a la guerra en Ucrania.

Durante su campaña electoral, el entonces candidato Trump prometió acabar con la guerra en Ucrania por medio del diálogo, pero esta tarea aún parece alejada de cumplirse.

Rusia señala que para llegar a un cese al fuego, buscan la anexión parcial de Ucrania, un cambio del gobierno ucraniano, desarme total de las fuerzas armadas ucranianas y un trato para negarle la entrada a Ucrania a la OTAN y a la Unión Europea.

Ucrania pide el regreso de todas las regiones reconocidas como ucranianas, incluyendo la península de Crimea, la adhesión a la OTAN o un tratado de seguridad con Occidente y el reconocimiento total de las fronteras ucranianas.