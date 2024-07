Mujer relata cómo ocurrió el ataque de tiburón en la Isla del Padre

Tabatha Sullivent continúa recuperándose en un hospital de McAllen tras ser atacada por un tiburón en la Isla del Padre.

Desde ahí, narró a FOX 4 qué fue lo que pasó el día del ataque, mientras se encontraba con su familia.

La mujer afirma que ese día se encontraba caminando con una de sus hijas por un banco de arena cuando el tiburón apareció y la persiguió.

"Vi algo oscuro en el agua. Pensé que era un pez grande y lo iba a patear. Fue entonces cuando me agarró.

"Creo que me soltó y pude empezar a nadar hacia la playa con una pierna y los brazos. No me agarró allí. Luego me acerqué a la playa y la gente empezó a sacarme, mi marido me agarró primero", dijo.

ayudándose con sus brazos y solo una pierna.

Luego apareció su esposo Cary quien la rescató mientras el animal la perseguía hasta aguas poco profundas.

"Mi pierna está prácticamente destruida", mencionó, refiriendo que afortunadamente la mordida no atravesó el hueso.

Tabatha se dijo agradecida con su esposo y las personas que la auxiliaron.

"Si mi marido no hubiera entrado en acción y todos los demás en la playa no hubieran intervenido. Si yo no hubiera tenido gente que me sacara, no solo para sacarme, sino saltando entre el tiburón y yo, no creo que esto se hubiera detenido", dijo.

Tabatha contó a FOX 4 que puede mover un poco los dedos de los pies, pero que el nivel de movilidad aún es incierto.

Agregó que su próxima cirugía será el martes.

De acuerdo a medios de Estados Unidos, el tiburón atacó ese 4 de julio a cuatro personas, sin embargo, Sullivent fue la más afectada.