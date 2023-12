Congresista turco sufre paro cardiaco después de jurar que Dios castigaría a Israel

Como si se tratara de una de las más crueles ironías, un congresista de Turquía cayó al suelo por un paro cardiaco en pleno Congreso después de dar un largo discurso en contra del apoyo de su país a Israel, terminado su discurso lleno de odio con un "no escaparas de la ira de Alá".

Hasan Bitmez del partido islamista Saadet dio un discurso de 20 minutos frente al Congreso de Turquía en contra del presidente Erdogan por mantener comercio con Israel tras su ataque contra la Franja de Gaza.

"Si guardamos silencio, la historia no callará. La verdad no será silenciada si la historia calla. Creen que no importará si se deshace de nosotros. Pero si eres uno de nosotros, no te librarás del tormento de la conciencia. No te librarás del tormento de la historia. Si te salvas del castigo de la historia, no te salvarás de la ira de Dios", dijo el congresista antes de caer al suelo.

LOL! Turkish MP Hasan Bitmez says God will punish Israel and instantly has a heart attack. pic.twitter.com/x3oXhqOP8i — Uri Kurlianchik (@VerminusM) December 12, 2023

Después de caer por un paro cardiaco tras asegurar que Alá castigaría a los que no apoyen a la causa justa, sus compañeros llamaron a la asistencia médica para poder enviarlo a un hospital.

El parlamentario, de 53 años, que padece diabetes, fue trasladado al hospital y las autoridades informaron que se encontraba en estado crítico.