Cree que es colitis y da a luz en el baño de su casa

Tras 5 horas con dolor, el cual pensaba que era colitis, una joven de 19 años de edad dio a luz en el baño de su casa; Mitzy, madre del bebé, tuvo ganas de ir al baño y "algo salió de ella", lo que le provocó mucho miedo.

"Fue un día de sorpresa, me desperté y todo normal, ya después como a la 1:00 empecé a sentirme con ganas de ir al baño y fui, pero no podía; después sentí que algo salía de mí y dije ya por fin".

"Posteriormente, sentí raro y volví a gritar fuerte: algo colgaba algo de mí y me espanté, pero sinceramente no volteé al instante porque me estaba muriendo de miedo; mi mamá entró y vio al bebé", narró la joven.

Doña Cristina, abuela del infante, detalló que la llegada del pequeño es una sorpresa, pero también una bendición.

"Lo primero que hice fue tratar de limpiarle su naricita y boquita, más o menos para que respirara bien"; la joven explicó que quedó con el estómago inflamado por su primer embarazo y no tuvo síntomas: jamás pasó por su cabeza que estuviera gestando.

El niño llegó con "torta bajo el brazo", pues el Presidente Municipal de Querétaro, acudió a conocer al bebé que llegó de sorpresa.