Demente mujer arrojó aceite hirviendo a su pareja

Un reprochable suceso se presentó en el municipio de Apartadó, departamento de Antioquia, región en el que una mujer es denunciada por calentar aceite, esperar que este hirviera y posteriormente derramarlo sobre el rostro de su pareja. La víctima quedó gravemente lesionado y señaló al medio La Chiva de Urabá que teme por su vida, debido a que la mujer lo acosa. La denunciada también se pronunció al respecto.

El hecho pasó en la vivienda en la que vivían, Erica Valencia, mujer denunciada, y José Rivas, afectado. Según el testimonio de los involucrados, luego de una discusión, la mujer se levantó en horas de la madrugada para calentar el aceite, al parecer, -teniendo todo premeditado, según su testimonio- espero a que estuviera a una gran temperatura para luego sorprender al sujeto que estaba durmiendo y derramarlo sobre su rostro.

El hombre que manifestó sentir un dolor indescriptible, se dirigió hacia el baño para lavar su cara y parte de su cuello y brazos con agua, debido a que aún sentía como el aceite afectaba gravemente su piel, José Rivas, como es identificado la víctima resaltó que mientras que él trataba de limpiarse logró observar como su agresora tenía un cuchillo en la mano, al parecer, con intención de continuar el brutal ataque.

Al medio anteriormente mencionado, Rivas aseguro que a pesar de su delicado estado de salud, con gran parte de su cuerpo quemado, consiguió evitar que la mujer lo lesionara con el arma cortopunzante. Momento después gritaba pidiendo auxilio debido a que temía por su vida, paralelamente una de las familiares de la atacante ingresó a la viviendo y el afectado consiguió escapar.

José Rivas, de 25 años, manifestó que fue atendido en la Clínica Panamericana, en donde recibió la atención pertinente. Actualmente, el afectado presenta quemaduras de segundo grado y varias ampollas sobre su cuerpo. Así mismo, señaló al medio La Chiva de Urabá que teme por su vida, debido a que la mujer lo ha buscado para "solucionar las cosas".

"Con todo lo que me hizo, aún sigo corriendo el riesgo de que me venga a buscar acá, para la Panamericana, ya no sé cómo hacer para que ella no vuelva, no quiero verla jamás, con todos los daños que me ha hecho ya basta de todo esto (...) mucho dolor intensó, esto es un ardor, es lo peor que uno puede vivir. (...) El motivo por el cual ella hizo eso es porque yo le dije que no quería seguir viviendo con ella".

Así mismo, los dos testimonios confirman que la razón por el cual la mujer decidió quemar la cara de su pareja se debió a que ella, revisó el celular de su pareja y vio un mensaje en donde él le decía a su mamá que no quería continuar viviendo con Erika Valencia.

Por su parte, la mujer manifestó que en este momento Rivas es la víctima, pero, presuntamente, ella sufría de maltrato intrafamiliar, resaltando que durante los 18 meses que llevaban viviendo el hombre la golpeaba. "Si me llevan presa está bien"

"Me sentí defraudada y ahí fue cuando me dio rabia, yo me levante, efectivamente calenté el aceite y efectivamente se lo tire en la cara, (...) No estoy justificando lo que hice, pero tampoco le voy a pedir perdón, por lo que hice porque no lo pienso hacer. Si me llevan presa, está bien"

La mujer culminó su relató con el medio anteriormente mencionado, resaltando que se encuentra en estado de embarazo. Por el momento las autoridades no han tomado medidas judiciales.

INFOBAE