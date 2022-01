Demite el gobierno de Kazajistán tras intensas protestas

Las violentas protestas que se han suscitado en todo Kazajistán han sido provocadas por la alza de precio de los combustibles, en una de las naciones con mas petróleo en el mundo.

Ante la toma de distintos ayuntamientos al rededor del país centro-asiático, orillo al mandatario kasajo Kassym-Jomart Tokayev acepto el fin de su gobierno, se impuso a Alikhan Smailov como Primer Ministro interino, confirmo el Gobierno de Kasajistán.

A principios de este año, los precios del gas licuado (GLP) duplico su precio ante la estrategia del gobierno de dejar de controlar el precio del combustible. A gritos de "¡Adelante, Kasajistán!" los civiles han tomado edificios gubernamentales así como despojar de su equipo de protección a los uniformados que les hacen frente

