Descubre que su marido le es infiel con la niñera gracias a una foto

Reino Unido.- Una mujer se hizo viral en TikTok luego que contara cómo se enteró que su esposo le era infiel con la niñera.

La mujer señaló que se dio cuenta del engaño de una manera inesperada mientras veía una foto del viaje familiar que hicieron a Disneyland en California.

A través de TikTok la usuaria que se identifica como @Ibizadaze dijo que el viaje al parque de atracciones salió perfecto y decidieron llevar a la niñera para que cuidara de sus hijos.

Sin embargo, cuando ella llegó a la casa y revisó las fotos se dio cuenta que en una de las fotos,

su esposo parecía "muy cariñoso" con la niñera.

En la imagen tomada en la atracción Splash Mountain de Disney, su esposo y la mujer aparecen muy cariñosos en la parte trasera.

La afectada en su momento no se dio cuenta porque iba en la parte delantera junto a su hijo. Al ver la foto se dio cuenta que la niñera y su marido tenían un romance.

Tras reclamarle a su esposo, decidieron divorciarse y al poco tiempo su ex pareja comenzó a vivir con la niñera.

Natalie señaló que la niñera le envía regularmente mensajes desagradables y le ha prohibido ir a su antigua casa a recoger sus pertenencias.

"Ella, la niñera, me envía mensajes despreciables. Cuando yo me fui de la casa en la que vivía con mi ex, ella se mudó al instante y yo ni siquiera pude recuperar muchas de mis cosas porque no me permite ir para buscar a mis hijos. Ella me traicionó ¿Cómo puede ser que se comporte tan mal conmigo?

"De hecho, presentó un informe policial en mi contra al comienzo de todo esto, porque cuando me enteré (sobre su aventura) me volví loca. Me perdí por completo", detalló Natalie.