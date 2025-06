Donald Trump Evalúa Posible Ataque a Irán en Medio de Tensiones

En una rueda de prensa en la Casa Blanca, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, fue cuestionado sobre la posibilidad de un ataque contra Irán como parte de la ofensiva de Israel contra la nación persa, señalando, por el momento, nadie sabe qué decisión tomará.

"Puede que lo haga. Puede que no lo haga. Quiero decir, nadie sabe lo que voy a hacer", respondió el mandatario.

El presidente Trump señaló que el estado iraní ha apoyado la idea de atacar a los Estados Unidos bajo el slogan "Death to America Death to Israel" (Muerte a América Muerte a Israel), por lo que señaló que Irán no puede permitir que esta nación debe tener acceso a las armas nucleares.

Asimismo señaló que posiblemente, habría "grandes noticias" sobre Irán en las próximas semanas o durante esta semana, sin dar más detalles al respecto.

Trump abandonó abruptamente el lunes la cumbre del G7 en Canadá para regresar a la Casa Blanca y reunirse con su Consejo de Seguridad Nacional, con el fin de evaluar si Estados Unidos se suma a los ataques que Israel lleva a cabo desde el viernes contra Irán.