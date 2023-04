Donald Trump llega a la corte en NY para la presentación de cargos

El expresidente Donald Trump llegaba el martes ante una corte en Nueva York para ser instruido de cargos penales derivados de pagos para silenciar a personas en 2016.

Trump salió al medio día de la Trump Tower rumbo a los tribunales.

Es probable que el proceso de fichar y leer los cargos a Trump ante el juez Juan Merchan sea relativamente breve, aunque no precisamente rutinario.

Al exmandatario se le tomarán las huellas, se le informará de los cargos exactos en su contra y él se pronunciará al respecto, se espera que declarándose inocente.

Trump, que pasó por dos juicios políticos de la Cámara de Representantes, pero nunca fue condenado en el Senado, se convertirá en el primer expresidente que enfrenta cargos penales.

El 45to comandante en jefe de la nación será escoltado por el Servicio Secreto desde la Trump Tower a la corte, y allí se le podría tomar la foto para la ficha.

¿Qué dijo el abogado de Donald Trump?Su abogado, Joe Tacopina, afirmó el martes a The Associated Press que Trump “es fuerte”. Más tarde dijo a la prensa que Trump no se declararía culpable de cargos menores, aunque eso pudiera resolver el caso.

Dijo que no creía que el proceso llegara hasta un jurado, aunque admitió que “hay mucho misterio aquí porque estamos haciendo algo que no se ha hecho nunca”.