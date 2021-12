Donald Trump oculto tener covid antes del primer debate electoral

EL PÁIS.- Donald Trump ocultó que había dado positivo en un test de coronavirus tres días antes del primer debate electoral con Joe Biden, entonces candidato a la presidencia de Estados Unidos. Es una de las revelaciones del libro de Mark Meadows, cuarto y último jefe de Gabinete del mandatario republicano, a cuyo contenido ha tenido acceso el diario británico The Guardian. El cara a cara tuvo lugar el 29 de septiembre en Cleveland (Ohio). Tres días después, la Casa Blanca anunció que se había contagiado.

Meadows subraya en el libro que, aunque Trump sabía que ambos candidatos debían presentar una prueba negativa del virus realizada en las 72 horas previas al encuentro, "nada iba a impedirle" participar en el debate. Por edad —Trump tenía 74 años y Biden, 77— ambos aspirantes entraban en el grupo de riesgo. El republicano presentó un resultado negativo, correspondiente a una prueba realizada con posterioridad con un sistema de testeo distinto.

Las memorias del paso de Meadows por la Casa Blanca, The Chief´s Chief (El jefe del jefe), serán publicadas la próxima semana por una editorial conservadora. El diario británico obtuvo un ejemplar el martes, el día en que Meadows anunció que cooperará con el comité de la Cámara de Representantes que investiga el asalto al Capitolio del 6 de enero por una horda de trumpistas. En un comunicado, Trump calificó el miércoles las revelaciones de Meadows de falsas. Reconocido germófobo, rayando casi en la obsesión, no recibía nunca a nadie que no hubiera sido testado previamente.

La Casa Blanca anunció que Trump se había contagiado del virus el 2 de octubre. Según la versión oficial, el comunicado de la Casa Blanca se produjo apenas una hora después de recibir los resultados de la prueba. El mandatario republicano fue hospitalizado ese mismo día y recibió tratamiento experimental. Trump se ha destacado por la negligencia en lo tocante a medidas de seguridad como el uso de la mascarilla y por el desdén hacia las evidencias científicas, protagonizando serios desencuentros con el asesor médico jefe de la Casa Blanca, Anthony Fauci, que ha sido confirmado por Biden.

Dado el breve paréntesis temporal entre el primer debate y el anuncio del contagio, las especulaciones sobre la posibilidad de que el entonces presidente acudiera al debate contagiado no han cesado, sobre todo por varios síntomas que el mandatario mostraba esos días, cuando se le veía "un poco cansado y ligeramente resfriado", recuerda Meadows.

El sábado 26 de septiembre, la Administración Trump celebró en la Rosaleda de la Casa Blanca la presentación de la juez ultraconservadora Amy Coney Barret para el Tribunal Supremo, el último nombramiento -y además exprés, en vísperas de las elecciones- que inclinó definitivamente hacia el bando republicano la orientación ideológica de la corte. El acto, multitudinario, fue criticado por los expertos en salud por tratarse de un "evento de supercontagio".

Por la tarde, continúa The Guardian, cuando el republicano había despegado en helicóptero rumbo al Air Force One, el avión presidencial, para viajar a Pensilvania, el médico de la Casa Blanca llamó a Meadows. "Impida que el presidente se vaya. Acaba de dar positivo por covid", le dijo. En comunicación con el Air Force One, su jefe de Gabinete le dio la noticia. Trump respondió con un improperio, añadiendo: "Tendrías que ser un camión para detenerme".

Tras recibir el resultado negativo del segundo test, Trump hizo como si no pasara nada. Su jefe de Gabinete pidió a toda la delegación que le acompañaba que actuase con precaución como si hubiese dado positivo. La única esperanza que albergaba es que "la primera prueba fuera un falso positivo".