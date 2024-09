Edmundo González deja Venezuela y se exilia en España

Por medio de su cuenta de Twitter (ahora X), el candidato presidencial de la oposición venezolana, Edmundo González Urrutia, dio a conocer los motivos de su salida de su nación a España.

El candidato presidencial señaló que su salida fue para poder evitar "dolor y sufrimiento" al pueblo de Venezuela.

Comunicado oficial a la opinión pública nacional e internacional: pic.twitter.com/TTPUQciV0Q — Edmundo González (@EdmundoGU) September 9, 2024

"He decidido salir de Venezuela y trasladarme a España a cuyo gobierno agradezco profundamente que me haya acogido y me de protección en estos momentos, igualmente agradezco a la Embajada de los Países Bajos en Venezuela"... "Tal decisión la he tomado pensando en Venezuela y en que nuestro destino como país no puede, no debe ser, el de un conflicto de dolor y sufrimiento", señalo Urrutia.

Ahora mismo, dijo, la libertad de los presos políticos es su "gran prioridad" y una "exigencia irrenunciable".