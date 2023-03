Embarazada de 7 meses muere tratando de robar

En medio de una balacera, tras intentar asaltar junto a su novio a unas personas a quienes iban a venderles drogas en Belmont Cragin, perdió la vida una joven de 21 años que tenía 7 meses de embarazo.

La mujer ha sido identificada como Génesis "N" y fue impactada por una de las balas disparadas cuando subió al auto de sus víctimas.

Al ver a la joven embarazada tendida en el piso, su novio huyó del lugar sin brindarle ayuda; el tiroteo se registró a la 1:00 hora local, cerca de la vivienda de la mujer.

Mientras la fémina intentaba cerrar la venta de drogas dentro del auto, su novio desde afuera intentó asaltar a los acompañantes de sus compradores, iniciándose así el intercambio de balas.

La gestante recibió un total de 3 impactos en su espalda, hombro y mano; debido a que su novio la dejó sola, su atención fue tardía, ocasionando la rápida pérdida de sangre que acabó con su vida y la de su bebé cuando era trasladada al hospital.

La madre de Génesis denunció que los asesinos de su hija le tiraron billetes a su cuerpo antes de escapar; "no me importa en cuántos problemas estés, siento que para que una persona haga eso a alguien no tiene corazón".