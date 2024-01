Enorme explosión en la capital de Mongolia cobra la vida de seis personas

Un potente explosión en la capital de Mongolia dejó seis personas muertas, incluidos tres bomberos. La enorme explosión se dio debido que un camión que transportaba gas natural licuado se estrelló contra un auto.

La Oficina de Gestión de Emergencias de Mongolia señaló que el accidente se registró a la 1 de la mañana en el mercado de Dunjingarav en Ulán Bator, cuando el camión se estrelló con un auto, causado una primera explosión, después una segunda y más grande fue la que cobró la vida de los bomberos.

Ventanas reventadas, coches y edificios quemados: consecuencias de la explosión de un camión que transportaba 60 toneladas de gas en Ulán Bator, Mongolia, grabadas desde un dron. pic.twitter.com/PfEyoTcs23 — Sepa Más (@Sepa_mass) January 24, 2024

"Desafortunadamente, como resultado del accidente, tres oficiales de la 63ª Unidad de Bomberos y Rescate del Servicio Nacional de Bomberos murieron mientras cumplían con su deber", dijo el Manejo de Emergencias en una publicación en Facebook.

Para extinguir el fuego provocado por la explosión se necesito 600 bomberos.

Amarsaikhan, el viceprimer ministro, dijo que no se reportaron víctimas en el edificio de apartamentos, pero "no podemos garantizar que el número de víctimas no aumentará" ya que la investigación y las medidas de emergencia aún estaban en curso.