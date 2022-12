Entran a Only fans por dinero y son abusadas

Los ciudadanos se unen a la plataforma Only Fans, servicio que cobra cada contenido del autor y en su mayoría utilizada para compartir contenido sexual.

Sin embargo, al entrar a ese mundo son víctimas de abusos, extorsiones o incluso, hasta trata de personas; Alix "N", es una joven de 19 años que, a poco más de 2 años de haber creado su perfil en este negocio virtual;

Ha tenido que contratar guardaespaldas para que la protejan, ya que en varios shows y exhibiciones de índole sexual su integridad estuvo en riesgo.

La Fiscalía capitalina ha recibido denuncias de personas que, aparentemente, son explotadas sexualmente en esta plataforma por tratantes de personas; Héctor Pérez, abogado penalista, indicó que en Only Fans hacen falta protocolos de seguridad para determinar si algún suscriptor es víctima de trata.

"Con la pandemia se empezó a multiplicar el fenómeno a través de las webcams y un fenómeno como Only Fans no tiene ningún tipo de control relacionado, para determinar si las personas que están vendiendo contenido erótico no estén siendo víctimas de explotación", señaló.

Pérez, quien representa a las víctimas que denunciaron una red de trata de personas al interior del PRI en CDMX en 2013, indicó que es común que las jóvenes entren a esta plataforma por falta de oportunidades laborales.

