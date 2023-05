Escribió un libro sobre duelo ante muerte de su esposo; ella es la asesina

Park City. – De ser la autora de un libro en el cual refleja el difícil proceso afrontado tras sufrir la muerte de su esposo a convertirse en la presunta responsable del deceso del individuo, así giró el panorama de Kouri Richins, quien ahora enfrenta problemas con la justicia.

A decir por la mujer, que perdió a su esposo, Eric Richins, en marzo de 2022 cerca de Park City, Utah, el fallecimiento del hombre ocurrió justo después de haberle mezclado un trago que le había llevado a la cama.

Además, los investigadores que han trabajado en este caso lograron encontrar que Kouri Richins había pedido a un conocido que le consiguiera una fuerte prescripción de medicamento para el dolor, puntualmente "algo del tipo Michael Jackson", por lo que Richins recibió hasta 30 píldoras de fentanilo.

Aunado a esto, se pudo saber que pocos días después de esto, Eric había sostenido una charla con un amigo a quien le compartió su pensamiento acerca de que su esposa lo estaba tratando de envenenar.

Kouri Richins enfrenta cargos relacionados con la muerte de Eric y con posesión de GHB, que es una droga inductora de narcolepsia que se usa de manera recreativa.

El próximo 19 de mayo se esperan mayores detalles, ya que este día se celebrará la audiencia para decidir si la acusada debe ingresar a prisión preventiva a la espera del juicio.

¿De qué trata el libro ´Are You With Me?'?

El en libro ´Are You With Me?' de Kouri Richins, que la mujer publicó un año después de la muerte de Eric, relata la historia de un niño que pierde a su padre, y que recuerda con cariño asimilando que él se ha convertido en un ángel que lo observa desde el cielo.

Según la investigada, ella tenía la intención de ayudar a los niños a sobrellevar la muerte de un ser querido con este libro que, cabe señalar, fue dedicado a Eric Richins.