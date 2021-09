"Espero que la Sputnik V muestre su protección"; Putin está aislado

Vladimir Putin dijo este martes que espera ser protegido del COVID-19 gracias a la vacuna Sputnik V, después de que uno de sus cercanos colaboradores, también vacunado, cayera enfermo obligando al presidente ruso a aislarse.

"Espero que todo ocurra como debe ocurrir, y que la Sputnik V demuestre realmente su alto nivel de protección contra el COVID-19", expresó Putin en una videoconferencia con directivos de su partido y de su gobierno, transmitida por televisiónPutin

Según la Presidencia rusa, Putin, de 68 años, informó de su aislamiento a su homólogo tayiko, Emomali Rajmón, durante una conversación telefónica, luego de que se detecten casos positivos en su entorno.

Por su parte, el vocero del Kremlin informó que "el presidente está en perfecto estado de salud" y agregó que Putin se sometió a un test de detección del virus aunque el Kremlin no reveló su resultado. Además, indicó que el autoaislamiento de Putin "no cambia nada, no hay necesidad de activar ningún protocolo especial".

El portavoz afirmó que se sabe quiénes de los miembros de entorno de Putin se contagiaron de coronavirus, pero evitó mencionar nombres.

Respecto a la reunión sostenida la víspera por Putin con el dictador sirio, Bashar al Asad, Peskov señaló que el encuentro se sostuvo antes de que fuese tomada la decisión de la cuarentena. "Puedo decirles que se reunió con Asad no en la tarde, sino en la mañana", explicó, y recalcó que "no se puso en peligro la salud de nadie".

Debido a la cuarentena que debe guardar, el presidente ruso participará por videoconferencia en las cumbres de líderes de la Organización del Tratado de Seguridad (OTSC) y de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) que se celebrarán a finales de semana en Dusambe.

Este lunes el presidente ruso comentó durante una reunión sostenida en el Kremlin con atletas paralímpicos rusos que en su entorno se habían detectado varios casos de contagio de COVID-19.

"Es necesario comprender qué es lo que está pasado realmente con esto. Pienso que tendré que autoaislarme próximamente, tenemos muchos enfermos", adelantó.

El mandatario ruso, quien se vacunó contra el COVID en febrero (y solo reveló que fue con la fórmula Sputnik V meses después, en junio), evitó durante más de un año participar en todo tipo de evento público presencial y ha preferido celebrar reuniones telemáticas con representantes del Gobierno y las instituciones rusas.

Si bien Sputnik ha sido probada como altamente efectiva para evitar casos graves de COVID, igualmente se reporta un baja tasa de contagios entre los vacunados (infecciones de avance). Entre ellos está el presidente argentino Alberto Fernández, quien dio positivo en abril con síntomas leves.