Mark Rutte advierte: Europa no puede defenderse sin Estados Unidos

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, se mostró contundente al reunirse con miembros del Parlamento Europeo. Desde el estrado de la sala de reuniones en Bruselas, fue claro: "Si alguien piensa que la Unión Europea, o Europa en su conjunto, puede defenderse sin Estados Unidos, que siga soñando. No pueden. Nosotros no podemos".

Y si Europa quisiera sustituir la disuasión nuclear estadounidense, los compromisos de gasto existentes tendrían que duplicarse, añadió, "¡así que buena suerte!".

Sus comentarios enfurecieron a algunos eurodiputados. El ex primer ministro neerlandés, que provocó burlas al llamar "papá" a Donald Trump, ya había irritado a algunos diputados con su enérgica defensa del interés del presidente estadounidense en el Ártico.

El ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, reprendió a Rutte un día después en redes sociales: "Los europeos pueden y deben hacerse cargo de su propia seguridad. Incluso Estados Unidos está de acuerdo. Es el pilar europeo de la OTAN".

El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, sugirió un enfoque diferente: "Debemos apostar por un ejército europeo", declaró a la prensa en Bruselas esta semana, y añadió: "Soy muy consciente de que eso no se consigue de la noche a la mañana". Europa, afirmó, necesitaba "todo tipo de disuasión —económica, política y de seguridad— en nuestras manos".

Pero un ejército europeo siempre ha suscitado más preguntas que respuestas. ¿Se trata de un ejército de la UE o de un ejército paneuropeo? ¿De una fuerza completamente nueva comandada desde Bruselas o de una versión mejorada de las estructuras existentes?

Sophia Besch, investigadora principal del Carnegie Endowment for International Peace en Washington, observó: "Para los partidarios, es un objetivo muy visionario, y para los críticos es el símbolo de una extralimitación, y es lo suficientemente vago como para que nunca tengamos que discutir realmente los detalles".

Sin embargo, tras el tono público discordante se esconde un consenso en cuanto a que los miembros europeos de la OTAN deben hacer su parte.

La OTAN debe "europeizarse" para mantener su fuerza, declaró esta semana la jefa de política exterior de la UE, Kaja Kallas. "Europa debe intensificar sus esfuerzos", declaró ante un público de la industria de defensa. "Ninguna gran potencia en la historia ha externalizado su supervivencia y ha sobrevivido".

La OTAN se comprometió el año pasado a aumentar el gasto en defensa al 5 % de la renta nacional para 2035. La UE, que incluye a 23 países de la OTAN entre sus 27 miembros, ha puesto en marcha un plan de gasto en defensa de 800 000 millones de euros. Pero tras un largo descanso de la historia, ¿podrá Europa ponerse las pilas?

"Los europeos van por buen camino y pueden lograrlo", declaró Camille Grand, exsecretario general adjunto de la OTAN, a The Guardian. "Se trata de un esfuerzo sostenido durante varios años. Se trata de adquirir las capacidades adecuadas para reducir su dependencia de Estados Unidos", afirmó Grand, actual secretario general de la Asociación de Industrias Aeroespaciales, de Seguridad y de Defensa para Europa.

La capacidad de Europa para valerse por sí misma no tiene una fecha de lanzamiento precisa. "No es como si pudiéramos decir el 1 de enero de 2030: los europeos serán completamente autónomos", afirmó Grand.

Pero la fecha es importante porque los responsables políticos, respondiendo a las advertencias de los servicios de seguridad sobre un posible ataque ruso, dicen que Europa debería tener una "disuasión creíble" para repeler a los posibles invasores en 2030.

Desde el punto de vista de los planificadores militares, 2030 es "mañana", dijo Grand, pero Europa podría lograr "un progreso significativo" para entonces en la adquisición de capacidades más fuertes en una gama de "facilitadores estratégicos".

Esto se refiere a una combinación de capacidades críticas donde Estados Unidos domina, como inteligencia, satélites, misiles de largo alcance, transporte aéreo y defensa contra misiles balísticos. Europa probablemente no cumpliría con todos los requisitos para 2030, pero podemos lograr avances significativos, afirmó Grand. Aunque, añadió, también se requeriría una conversación honesta con Estados Unidos sobre la necesidad de algunos activos estadounidenses después de 2030.

Pero las amenazas de Trump sobre Groenlandia y su apoyo, tanto variable como unilateral, a Ucrania, que a menudo desemboca en argumentos rusos, han puesto en duda el compromiso de Washington en una crisis.

Tobias Billström, exministro de Asuntos Exteriores de Suecia que ayudó a negociar la adhesión de su país a la OTAN, mantiene su confianza en que Estados Unidos acudiría en ayuda de Europa si se activara la cláusula de defensa colectiva (artículo 5). Señaló que Estados Unidos se beneficiaba de la OTAN, citando la ubicación y las capacidades militares de los miembros del Ártico, como Finlandia, Suecia, Noruega e Islandia.

Billström, quien ahora trabaja para Nordic Air Defence, una startup que desarrolla interceptores de drones de bajo costo, afirmó que Europa tendría que estar preparada para defenderse durante los próximos años.

"Independientemente del resultado de la guerra en Ucrania, Rusia estará, gráficamente, donde está. Será revanchista. Estará empeñada en acciones híbridas. Quiere ser disruptiva. Tendrá un incentivo muy claro para ser agresiva contra nosotros en el futuro previsible".

No todos están tan seguros de las garantías estadounidenses. Besch, experto en defensa del Centro Carnegie en Washington, cree que la confianza se ha perdido. "No creo que haya mucha ilusión entre los responsables políticos europeos ahora de que puedan confiar en las garantías de seguridad estadounidenses".

Europa, sugirió, debe abandonar hábitos de décadas de antigüedad a la hora de definir sus intereses de defensa. La planificación de capacidades europea —"qué compramos y qué desarrollamos"— se deriva de los planes de capacidad regional de la OTAN, que aún dependen de una contribución sustancial de Estados Unidos, afirmó.

"El riesgo de lo que creo que está sucediendo ahora mismo es que todos estemos gastando enormes cantidades de dinero y no seamos mucho más independientes de Estados Unidos en 10 a 15 años, porque ese dinero no se está gastando de manera coordinada y dirigida para realmente reemplazar a estos facilitadores estadounidenses".

El dinero por sí solo no es la solución a la debilidad de la defensa europea, como lo ilustra el problemático proyecto franco-alemán de cazas de 100 000 millones de euros, plagado de desacuerdos y desconfianza entre los desarrolladores.

El canciller alemán, Friedrich Merz, indicó esta semana que el proyecto podría reducirse a sistemas conjuntos, sin avión. Un sistema de cazas sin caza sería un símbolo de la defensa europea por razones totalmente equivocadas.

Mientras tanto, Europa lleva mucho tiempo luchando por unificar su gasto en defensa, lo que implica una costosa duplicación y una combinación de sistemas que dificultan la eficacia en el campo de batalla.

Los países de la UE, por ejemplo, han proporcionado 10 tipos diferentes de obuses capaces de disparar proyectiles de 155 mm a Ucrania, lo que ha "creado graves dificultades logísticas para las fuerzas armadas ucranianas", según un informe del ex primer ministro italiano Mario Draghi.

En otro ejemplo de fragmentación, Draghi señaló que los Estados miembros de la UE operaban 12 tipos diferentes de carros de combate, mientras que Estados Unidos utilizaba uno.

Para Besch, el problema va más allá de las rivalidades industriales nacionales. "La pregunta clave aquí es quién es Europa, qué es Europa y, en definitiva, qué estamos intentando hacer? Si nuestro criterio de éxito es reemplazar todo lo que Estados Unidos hace ahora con capacidades, ejércitos, facilitadores, etc. europeos, estamos condenados al fracaso", afirmó.

Europa, dijo, necesitaba determinar sus propios intereses estratégicos, por ejemplo, una versión europea de la disuasión nuclear o cómo salvaguardar sus intereses en regiones desde el Ártico hasta el Pacífico, lo que podría significar sistemas "más baratos y más rápidos".

"Mi temor es que todavía estemos atrapados en esta conversación sobre ´¿podemos reemplazar a EU?´, en lugar de tratar de decidir qué estamos realmente tratando de hacer sin ellos".