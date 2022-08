Explota depósito de armas en base aerea rusa en Crimea

Poderosas explosiones se registraron el día de hoy en un aeropuerto militar ruso en la península de Crimea, región anexionada por Rusia durante las protestas ucranianas en el 2014.

Fuertes explosiones en la base aérea rusa de Novofedorivka en Crimea

Hubo numerosas y fuertes detonaciones. El Ministerio de Defensa las atribuyó a estallidos de municiones de aviación almacenadas. pic.twitter.com/FlhWgtxfMA — El Marqués de las Zorreras (@EZorreras) August 9, 2022

Por medio de las redes sociales, se dio a conocer lo videos que muestran cómo la importante base militar arde en llamas, también, lugareños señalaron que se reportaron varias explosiones y seguidas por una gran cantidad de chispas.

Esta descripción encaja con la versión de las fuerzas rusas que señalan que las explosiones suscitaron en un almacén de munición.

El medio americano, The New York Times, recoge informes ucranianos que afirman que esta explosión fue planificada por Ucrania, sin embargo Rusia asegura que se trató de un accidente y no de un ataque ucraniano a la península anexionada por un referéndum no reconocido.

Esta no es la primera vez sucede un ataque en territorio controlado por Rusia contra objetivos logísticos, pues depósitos de armas y depósitos de combustibles han sido atacados cerca de la frontera con Ucrania.

Al igual que con la explosión de la base aerea, Rusia afirma que fue un accidente y Ucrania afirma que fue un ataque.