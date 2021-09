Facebook acordó con Donald Trump que no verificaría su discurso durante la pasada campaña

Facebook habría evitado la verificación de hechos del discurso político de Donald Trump en las pasadas elecciones presidenciales.

Lo anterior, permitiría a Donald Trump afirmar lo que quisiera durante su campaña sin que sea verificada la información.

A cambio, la administración de Donald Trump suspendería cualquier regulación de "mano dura" contra Facebook.

Así lo señaló el nuevo libro de Max Chafkin "The Contrarian: Peter Thiel and Silicon Valley´s Pursuit of Power".

Acuerdo entre Zuckerberg y Trump se habría dado durante una cena en 2019

De acuerdo con el libro, durante una cena en 2019 a la que asistió Mark Zuckerberg, Donald Trump y su yerno, Jared Kushner, llegaron a un acuerdo sobre la verificación de hechos del discurso del entonces presidente de Estados Unidos.

Sin embargo, un mes antes de la cena entre Zuckerberg y Trump, Facebook anunció una nueva política que eximía el discurso de los políticos de los Estándares Comunitarios de la compañía.

En su anuncio, Facebook también reiteró un compromiso previo: los políticos también estaban exentos de la verificación de datos en la red social.

En aquella ocasión, Mark Zuckerberg indicó que la decisión era porque no quería ser un "árbitro de la verdad".

Facebook fue complaciente con Trump ante declaraciones polémicas

Como ejemplo de esta nueva medida, durante las protestas de "Black Lives Matter", Facebook no eliminó una publicación de Trump que señalaba: "cuando comienza el saqueo, comienza el tiroteo".

Esto pese a que Twitter censuró la misma publicación en su plataforma.

El libro de Chafkin indica que Facebook tampoco evitó en gran medida la propagación de los grupos ´Stop the Steal´ en días previos al ataque del 6 de enero al Capitolio de Estados Unidos.

Por otro lado, en junio pasado, Facebook extendió la suspensión de la cuenta de Donald Trump por dos años más.

Cabe destacar que dicha medida fue impuesta por Facebook a raíz de los mensajes de Trump que habrían incitado a sus seguidores a irrumpir en el Capitolio de ese país.

En este sentido, Facebook prometió dejar de dar a los políticos un trato preferencial al decidir si una publicación es de interés periodístico.

Tras darse a conocer las acusaciones en el libro, el CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, negó que haya tenido un acuerdo con el expresidente Donald Trump en 2019.