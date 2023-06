Filtran supuesto audio de Trump admitiendo que robó documento clasificado del Pentágono

El medio americano, CNN, aseguró que fiscales federales de los Estados Unidos tiene en su posesión un audio de 2021, donde el expresidente de la unión americana, Donald Trump, admite que este guardó documentos clasificados del Pentágono sobre un posible ataque americano a Irán.

La cadena no escuchó la grabación, pero citó múltiples fuentes no identificadas que la describen. Reuters no pudo confirmar el informe.

En la grabación, la CNN asegura que Trump confesó que este tenía un documento clasificado que tomó cuando este abandonó la Casa Blanca, con el fin de darlo a conocer, pero este no lo hizo, sabiendo las repercusiones legales de esta acción.

Hasta la fecha, ni Trump ni los jueces que están investigando al ex mandatario por su manejo de documentos clasificados, no han negado ni confirmado esta información.

El año pasado, el FBI entró a Mar-a-Lago, propiedad de Donald Trump, en la búsqueda de documentos clasificados que el mandatario tenia que entregar a las autoridades, pero este jamás lo hizo.