Francia se queda sin agua; 100 ciudades se quedan sin agua

El ministro francés para la Transición Ecológica, Christophe Béchu, informó que más de un centenar de comunidades del país se han quedado sin agua potable.

Ante esta situación, la primera ministra del país, Élisabeth Borne, activó un gabinete de crisis ante lo que describió como la peor sequía en el país desde que comenzaron los registros históricos.

"Más de un centenar de municipios en Francia hoy ya no tienen agua potable. Los abastecimientos se realizan con camiones pero en las tuberías no queda nada", sostuvo.

Satellite images of France one year ago versus today show how devastating the ongoing severe drought has been. Vegetation is utterly parched.

Previamente, Borne consideró que la "excepcional sequía" que atraviesa el país "está privando de agua a muchas comunidades y es una tragedia para los granjeros, para el ecosistema y la biodiversidad".

La célula de crisis del Gobierno francés coordinará el suministro de agua a las áreas más afectadas y hará un seguimiento del impacto de la sequía en la producción de energía y la agricultura.

La ministra exhortó a la población a que limite el consumo de agua y anunció que seguirá imponiendo restricciones donde sea necesario para priorizar las necesidades de salud, seguridad y suministro de agua potable.

"Esta sequía es la peor jamás registrada en nuestro país", agregó la oficina de Borne en un comunicado.

"La falta de lluvias se ha visto agravada por la acumulación de sucesivas olas de calor que facilitan la evaporación y refuerzan las necesidades hídricas", añadió.

En Francia hay 35 mil 498 municipios y 61 unidades urbanas con más de 100 mil habitantes.

Con información de ARISTEGUI NOTICAS