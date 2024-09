García Luna acusa a AMLO de tener nexos con grupos criminales

Por medio de una carta escrita, el exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, acuso al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de tener nexos con el crimen organizado y de haber impuesto información falsa en el juicio en su contra.

En la carta escrita, que fue compartida por el periodista Arturo Ángel, Garcia Luna señala que los testigos que testificaron en su contra, como Jesús "El Rey" Zambada, tienen nexos con el presidente Obrador.

En su carta, también señalo que la reforma judicial fue apuntada con la intención de apoyar a los líderes criminales qué, según García Luna, son aliados del presidente.

"Estos hechos son corroborados con la reciente captura del narcotraficante Ismael Zambada, ´Mayo Zambada´. La carta emitida por él donde señala los vínculos del actual Gobierno con él y el narcotráfico, la posición del Gobierno de México contra la captura del capo y el desmantelamiento del Poder Judicial de México, cuyos principales beneficiarios son los criminales", expuso.

García Luna señala que cuando este fue capturado, las autoridades americanas, junto con las mexicanas, le ofrecieron ser testigo protegido y ser imputado de crimen de narcotráfico, para poder usar su caso contra instituciones en el país.

Al negarse, esto único los juicios en su contra.

"De acuerdo a la inducción del Gobierno de México no para imputar delincuentes-narcotraficantes, porque de haber sido así no era necesaria mi detención... la perspectiva era imputar personas e instituciones que en el corto plazo debilitaría el desarrollo, paz pública y vida institucional del país. Evidentemente no acepté y la reacción fue explosiva", narró.

Luna también señaló que la fiscalía de Estados Unidos no se tomó la molestia de confirmar la información que el gobierno de México brindo a las autoridades, asimismo señalo que este fue condenado con testigos manipulados y con nula evidencia en su contra.

García Luna refrendó ser "una persona que respeta la ley" y adelantó que agotará todos los recursos legales que prevé la ley hasta lograr su libertad.