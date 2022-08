Golpean brutalmente a un árbitro para después arrojarlo a un barranco

Un espantoso y antideportivo hecho ocurrió en Antofagasta, Chile, donde un grupo de violentos jugadores de fútbol decidieron golpear a un árbitro que se equivocó en su veredicto, para después ser arrojado por un barranco.

El árbitro de nombre Luis Chávez, fue atendido médicamente por algunos de los miembros del grupo técnico de las escuadras amateurs, para después ser trasladado a un hospital y continuar su valoración.

Testigos aseguran que el árbitro dio la tarjet roja a uno de los jugadores de la liga amateur, cuando furiosos decidieron golpear de manera brutal al árbitro, al punto que no dejarlo defenderse, después, fue arrojado a un barranco.

Un video dejó ver la terrible forman en la que el juez de la cancha terminó.

Jugadores golpearon a árbitro amateur y lo tiraron por una quebrada en sector norte de #Antofagasta pic.twitter.com/ZcSav5Krtr — PulsoRegional (@PulsoDeChile) August 20, 2022

"Lo empujaron, él se quiso defender, pero no dejaron que se defienda, lo brincaron entre toditos. Eso no se hace. Por eso los árbitros no quieren venir. Porque son unos atrevidos", se oye a una señora que presenció el indignante episodio. Y acusó directamente a uno de los jugadores: "¡Y usted está con bebida más encima!".