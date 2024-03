Hallan a niño muerto dentro de un congelador; bisabuela muere tras recibir la noticia

Ciudadanos en Argentina se encuentran consternados por la tragedia ocurrida en una vivienda ubicada en el barrio Panamericano.

De acuerdo a medios internacionales, un menor de 13 años falleció tras meterse a un congelador de uso comercial y posteriormente la bisabuela de este al enterarse de la noticia, sufrió un infarto y murió.

La víctima fue identificada como Tiago Ismael. Su cuerpo congelado fue localizado alrededor de las 01:30 horas del miércoles por la abuela del niño.

"Mi hijo vino tarde porque venía de jugar a la pelota, comió y se despidió porque en teoría se iba a dormir", dijo Belén, madre de Tiago.

La mujer relató al medio El Doce TV que durante la madrugada ella se levantó porque hacía mucho calor y había varios mosquitos por lo que se iba a bañar y fue en ese momento que no vio a su hijo en su habitación.

"Pero, luego de ducharme, mi madre empieza a apagar las luces de la casa y se le da por abrir el freezer y ahí encontró a mi hijo (...) estaba ahí dentro, con espuma en la boca y todo morado".

En ese momento las mujeres decidieron llamar a la policía y llevaron al niño al Hospital Infantil, donde confirmaron que el menor había fallecido por un paro cardiorrespiratorio.

"Era un freezer de comercio que lo traje cuando mi negocio cerró. Habitualmente estaba cerrado y desenchufado. No estaba en funcionamiento. No entiendo bien qué pasó. Imagino que habrá sido una travesura por el fuerte calor que hacía. Pero la verdad no lo entiendo", contó la madre de familia.

La bisabuela del niño quien residía en el mismo piso, al enterarse de la noticia sufrió una descompensación y murió de un paro cardiaco.

Las autoridades señalaron que investigarán lo ocurrido ya que es un caso "complejo de resolver" dadas las circunstancias en que ocurrió la muerte.