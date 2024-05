Helicóptero de Neymar apoya a los damnificados de Brasil

En medio de unas potentes inundaciones en la región de Porto Alegre en Brasil, el helicóptero privado del jugador de futbol, Neymar, esta ayudando en los esfuerzos para ayudar a los damnificados por las aguas.

El helicóptero personal de Neymar Jr., estrella del fútbol, ha sido utilizado para realizar labores de rescate en Eldorado do Sul, Rio Grande do Sul, afectado por severas inundaciones.



pic.twitter.com/JWWuVhaOCU — UHN PLUS (@UHN_Plus) May 8, 2024

El helicóptero del delantero de la verde amarela, el cual tiene la matricula PP-NRJ, es usado por las autoridades para poder llevar sumisitos y víveres que el propio futbolista compró para apoyar a los damnificados del estado brasileño.

Según señala la agencia EFE, el helicóptero de Neymar también fue usado para transportar a una mujer en camilla en el municipio de Eldorado do Sul.

La estrella de la selección brasileña y del Al-Hilal saudí anunció este martes el envío de su avión privado cargado con alimentos y ayuda para los damnificados por las inundaciones, que han causado inmensos daños en el sur de Brasil.

"No me gusta publicar todo lo que hago o en lo que ayudo, porque los que lo hacen... lo hacen de corazón y no por compromiso. Así que este mensaje es para animar a la gente a ayudar aún más", afirmó Neymar en sus redes sociales.

Río Grande do Sul a sufrido por las potentes lluvias las cuales han dejado 100 muertes y hasta 1 millón de afectados.