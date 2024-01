Hombre demanda a página de Facebook por "funarlo"

Un hombre originario de Chicago, en los Estados Unidos a presentando una demanda en contra de 27 mujeres, un hombre y otras plataformas de redes sociales por haber puesto información negativa en su contra en un grupo de Facebook llamado Are We Dating the Same? (¿Estamos saliendo con el mismo tipo?).

La denuncia se dio en el Tribunal de Distrito del Distrito Norte de Illinois por parte de Nikko D'Ambrosio, quien asegura que fue víctima de doxxing (dar a conocer la información privada de una persona) e invasión de la privacidad por el grupo de facebook, por 75 mil dólares (1.26 millones de pesos mexicanos).

Nikko D'Ambrosio señala que una mujer, con la que tuvo relaciones consensuales, subió su información privada a este grupo de Facebook, donde las usuarias lo acusaron de psicópata y peligroso a pesar de la poca informacion que tenia sobre el.

D'Ambrosio argumenta que estas publicaciones y comentarios le causaron humillación, angustia emocional, daño a su reputación y pérdida de ingresos no especificada. La demanda también incluye a varias divisiones de Meta Corporation, acusándolas de beneficiarse de la publicidad en páginas con contenido difamatorio.

Usuarios de la página y la propia creadora del mismo fueron llamadas ante las autoridades.