SRE activa protocolo tras fallecimiento de mexicano en ICE en California

Relaciones Exteriores exige investigación por la muerte de un mexicano en custodia de ICE en California. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) exigió una investigación por la muerte de un mexicano que se encontraba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La muerte ocurrió la noche del miércoles 25 de marzo mientras se encontraba bajo arresto del ICE en California, Estados Unidos; según las autoridades, el mexicano fue trasladado a un hospital en Victorville, donde falleció; hasta el momento, la causa de muerte no ha sido determinada oficialmente.

SRE exige investigación por muerte de mexicano en California bajo custodia del ICE

En un comunicado, la SRE ha exigido la investigación por muerte de mexicano en custodia del ICE en California. "La Secretaría de Relaciones Exteriores reitera el llamado a las autoridades responsables para que estos lamentables casos no continúen y demanda una revisión inmediata del centro de Adelanto, por las graves omisiones y evidentes deficiencias en la prestación de atención médica a las personas bajo su custodia".

Asimismo, la SRE aseguró que el Gobierno de México "agotará todas las instancias legales y diplomáticas" para presentar y exigir la investigación por la muerte del mexicano en el centro de migración como "compromiso de velar por la protección y la dignidad de las personas mexicanas en el exterior".

SRE activa protocolo tras muerte del mexicano en ICE de California

Tras exigir la investigación por la muerte del mexicano en ICE de California, también, la SRE precisó que se activa protocolo para la asistencia a la familia del connacional fallecido.