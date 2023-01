Irán condena a 10 años de cárcel a prometidos que bailaron en una plaza publica

Tanzen am Freiheitsplatz in Teheran. Das Instagram-Paar Astiaj Haghighi und AmirMohammad Amiri wurden im Herbst nach der Veröffentlichung von Beamten in Zivil zusammengeschlagen und festgenommen. Nun haben sie jeweils 10,5Jahre Haft bekommen. #MahsaAmini pic.twitter.com/EZR4bEewUI