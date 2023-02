James O´Connor, británico acusado de acceder al twitter de Biden, será extraditado a EU

ESTADOS UNIDOS.- La Audiencia Nacional española ha acordado extraditar a Estados Unidos a un hombre británico al que el FBI vinculó con la intrusión ilegal de más de 100 cuentas de la plataforma de Twitter y otras redes sociales, incluidas las del mandatario estadounidense Joe Biden, el expresidente Barack Obama y el fundador de Microsoft, Bill Gates.

En un fallo publicado el viernes, los magistrados aseguran que se han cumplido las condiciones necesarias para la extradición de Joseph James O'Connor (alias "Plugwalk Joe"), de 23 años, quien fue acusado en Estados Unidos de 14 cargos criminales que en España equivaldrían a los delitos de descubrimiento y revelación de secretos, pertenencia a organización criminal, extorsión, acceso ilegal a sistemas informáticos, fraude informático y blanqueo de capitales.

El tribunal rechazó todos los argumentos de la defensa, que consiguió dilatar el procedimiento al pedir que plantease una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Además, esgrimió además la desproporción de las penas a las que se puede enfrentar en Estados Unidos y que la competencia para el enjuiciamiento sería de los tribunales españoles al encontrarse en España los servidores informáticos utilizados.

Sin embargo, la Audiencia Nacional señala que no sólo no se ha incoado ningún procedimiento en España, sino que es en Estados Unidos donde se encuentran todas las pruebas y donde se han causado los perjuicios, y añade que no le corresponde hacer una crítica sobre la penalidad que le aplique.

Habría participado en el hackeo de un centenar de cuentasLa documentación aportada por EU muestra numerosos ataques informáticos en los que presuntamente habría participado el acusado, quien fue arrestado en julio de 2021 en España, entre ellos uno contra 130 cuentas de Twitter como las de Biden, Obama y Bill Gates.

También describe el hackeo de la cuenta en la aplicación estadounidense de mensajería Snapchat de una personalidad pública a la que habría tratado de extorsionar y acosar con la amenaza de difundir fotografías íntimas, que se le relaciona con varios incidentes de "swatting", es decir, llamadas para generar una respuesta de emergencia de las fuerzas del orden bajo falsos pretextos.

En esas comunicaciones, el reclamado presuntamente avisó a la Policía de diversas amenazas falsas que movilizaron a los agentes, entre ellas de volar un aeropuerto o la comunicación de que un individuo armado y peligroso quería matar a su esposa e hijos.

Además de estos hechos, las autoridades estadounidenses pidieron una ampliación de la extradición con nuevos cargos que incluían diversas intrusiones informáticas con el objetivo de robar dinero y criptomonedas.