Jeff Bezos quiere llevar la industria pesada al espacio

El turismo espacial es solo el comienzo, Jeff Bezos reveló a la prensa ambiciones mucho más amplias para su empresa Blue Origin: "Queremos llevar la industria pesada al espacio ", dijo, "cuando estás allá arriba te das cuenta de lo frágil que es nuestro planeta".

No es una idea completamente nueva y ni siquiera es la primera vez que Bezos ha hablado abiertamente sobre su visión del futuro del medio ambiente y la humanidad. Ya en 2018 habló de la urgencia de trabajar para sacar de la atmósfera terrestre las industrias más contaminantes. En ese momento, explicó que se podía empezar creando un polo industrial en la luna.

"Cuando miras el planeta desde arriba, no hay fronteras. Es un planeta y lo compartimos juntos, y es frágil. Vivimos en un hermoso planeta, no es posible imaginar lo delgada que es la atmósfera si no la ves desde el espacio. Vivimos en él y creemos que es grande, parece enorme y creemos que podemos tratarlo precariamente", dijo al regresar de su corto viaje por la línea Karman.

"Tenemos que tomar toda la industria pesada, todas las industrias contaminantes y trasladarlas al espacio".

Añadió Bezos, entrevistado antes del vuelo, también enfrentó algunas de las críticas más populares del mercado del turismo espacial. "En parte tienen razón", dijo, volviendo a exponer a quienes argumentan que un multimillonario que llega al espacio no es una victoria para todos y que es mejor concentrar recursos y esfuerzos en la Tierra que también fue dirigido al antiguo alunizaje. "En parte tienen razón, pero tenemos que hacer ambas cosas. Tenemos muchos problemas en la Tierra y tenemos que solucionarlos".