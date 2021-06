John McAfee: la peculiar vida del creador de antivirus

Mundo

McAfee temía tener que pasar el resto de su vida en prisión

El miércoles, las autoridades penitenciarias catalanas informaron que habían encontrado el cuerpo sin vida de John McAfee. 75 años, en la cárcel de Brians 2, en Sant Esteve Sesrovires, Barcelona.

El comunicado oficial dice que se ha encontrado el cuerpo del ex magnate tecnológico. Claros signos de suicidio Esta información fue confirmada por su abogado en España, Javier Villalba, a Reuters. McAfee estaba detenido en España desde octubre de 2020, cuando fue interceptado en el aeropuerto de El Prat antes de abordar un avión con destino a Turquía. Su encarcelamiento en España fue en respuesta a un fallo judicial de Estados Unidos, del que McAfee está acusado de evadir impuestos a través de criptomonedas. Precisamente esta semana, la Audiencia Nacional española aprobó su extradición por parte de los años de evasión fiscal con los que es acusado por el Tesoro de Estados Unidos. Según su abogado, McAfee temía tener que pasar el resto de su vida en prisión.

John McAfee: una vida de locura, controversia y originalidad.

Con McAfee sale el que probablemente será el mayor enfant terrible de la primera ola tecnológica de Silicon Valley. Leyendo sus entrevistas, o los tuits que dejó en los últimos años de su vida, no sabemos realmente si estamos ante un genio o un afortunado que ha dado rienda suelta a todos sus instintos. Durante los últimos diez años, su vida se ha basado en la fuga de la justicia, acusado de varios delitos de posesión de armas, evasión de impuestos e incluso asesinato en Belice. donde, luego de varios intentos comerciales, creó su propio cuerpo de defensa, al que suministró armas.

Su vida fue retratada moderadamente en el documental Gringo: The Dangerous Life of John McAfee de 2017, aunque eso no toma en cuenta sus últimos años, durante los cuales se convirtió en un controvertido gurú de las criptomonedas, también acusado de estafa. Cuando estaba en el apogeo de su popularidad como recomendación de Bitcoin se reveló que estaba aceptando pagos de hasta $ 150.000 para incentivar la compra o venta de criptomonedas con sus tweets para alterar su valoración. Esta última etapa también corresponde a su último retiro en Cambrils, en la costa de Tarragona.donde, en el sótano del hotel Daurada Park, instaló un ejército de computadoras para extraer bitcoins en el año 2018, luego de que el antiguo edificio fuera adquirido por un amigo ruso de McAfee. Fue entonces cuando la noticia del ya fallecido empezó a circular en España, donde permaneció hasta su internamiento por la pandemia de COVID-19, aunque tuiteó que parecía estar en otras partes del mundo... hasta que los tuiteros encontraron logos y credenciales que lo acreditaran. no había salido de España.

Nacido en la ciudad británica de Gloucestershire en 1945 como John David McAfee, su familia se mudó a Virginia cuando él era joven. A los 15 años, su padre, que era alcohólico, se suicidó. "Todos los días me despierto con él". McAfee habló con la revista Wired en una entrevista de 2012, donde también dijo que él y su madre fueron abusados por su padre.

Graduado en matemáticas, McAfee comenzó a ganarse la vida vendiendo suscripciones a revistas de puerta en puerta. En la misma entrevista, recuerda que este período fue "revuelto" por el abuso de alcohol y drogas, que recién comenzó a desaparecer en 1983 después de una revelación que tuvo, según su relato.

En su juventud comenzó a trabajar en empresas de software por etapas mientras planeaba viajes al extranjero, hasta que en 1987 tuvo la epifanía que lo haría dorado. Creó el antivirus que llevará su nombre. después de desarrollar un programa para limpiar una computadora que lo había infectado. Nacieron McAfee Associates y su popular herramienta. Su modelo de negocio fue fundamental en su adopción: McAfee se ofreció gratis a los usuarios domésticos al principio, pero hizo pagar a las empresas más grandes del país, luego devastada por los primeros virus informáticos.

McAfee renunció a la empresa que llevaba su nombre en 1994, ya con una fortuna sustancial, y. Intel compró la empresa por 7.700 millones de dólares en 2010. loque les permitiría llenarse los bolsillos aún más. En 2016, Intel se separó de McAfee (el antivirus) para convertirla en una empresa de seguridad independiente. Su creador llegó a decir que el antivirus era "el peor software del planeta".

A mediados de la década de 1990, el ahora magnate fundó la compañía detrás de PowWow, uno de los primeros programas de mensajería instantánea y chat para sistemas operativos Windows.

Luego invirtió en el fabricante de firewall ZoneAlarm y se unió a la junta directiva de la compañía.

Sin embargo, la crisis económica de 2008 alcanzó a McAfee con gran parte de sus inversiones en bienes raíces. . Se estima que pasó de un valor de $ 100 millones a solo $ 4 millones.

Fue allí donde comenzó a viajar a Belice, donde, por un tiempo, pareció encontrar su lugar. Creó la empresa QuorumEx, que prometió fabricar antibióticos a base de hierbas. Pero su centro de investigación fue allanado en 2012 por la policía que sospechaba que fabricaba metanfetamina.

Este centro de investigación ha sido cerrado. Se informó que cuando la policía allanó su propiedad, encontraron a McAfee en la cama con una niña de 17 años. En el documental que cuenta su historia, llega a decir que "tuvo cinco novias". Actualmente estaba en una relación estable con su última esposa, Janice.

Pero los problemas no terminan ahí. En 2012, después de crear su propio grupo de seguridad en Belice, al que equipó con armas, las autoridades acusaron a McAfee del asesinato de su vecino Gregory Faull. . Al parecer, Faull tuvo un problema con una docena de perros que McAfee tenía en su granja, que un día fueron encontrados muertos.

Finalmente, fue arrestado en Guatemala luego de estar prófugo durante casi un mes. por el asesinato, que solo se descubrió después de que un reportero de Vice se tomara una foto con él sin deshabilitar el geoetiquetado. Cuando estaba a punto de ser deportado a Belice, McAfee fingió dos ataques cardíacos para evitar salir del país.

La artimaña funcionó y McAfee fue deportado a Miami, donde conoció a su última esposa.

En caso de que faltara algo, en 2015 McAfee fue noticia al anunciar su candidatura a la presidencia. de los Estados Unidos como candidato para un partido transhumanista recién anunciado, pero más tarde en el año se cambió al Partido Libertario. No logró ser elegido internamente.

Después de años de desaparición más allá de sus recomendaciones de bitcoin en Twitter, en julio de 2019, McAfee fue arrestado en República Dominicana luego de ser sospechoso, junto con otras cinco personas, de viajar en un yate con armas de gran calibre, municiones y equipo de tipo militar.

A partir de ahí, su vida dio un salto en Cataluña, donde aguardaba la extradición. En una entrevista con elDiario.es desde la prisión, el Sr. McAfee dijo que "las cárceles españolas son como el Hilton en comparación con los Estados Unidos", y no dijo nada sobre sus cargos de asesinato. Su historia, tiene varios proyectos cinematográficos en marcha, por si hay alguna duda.