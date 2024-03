Joven apodada ´muñeca de Satanás´ mata con machete a sus padres en Polonia

Una joven que presuntamente practicaba ocultismo y magia negra, ha sido acusada de haber matado a sus padres en la ciudad de Ostroda, Polonia.

Luego de varios días desaparecidos, los cuerpos de Dorota W., de 49 años, y Adam W., de 57 fueron hallados el pasado miércoles en su apartamento.

Ambos cadáveres presentaban heridas de arma blanca, y al ser la principal sospechosa, Klaudia, su hija de 27 años, fue asegurada por las autoridades mientras estaba en un campo abierto a varios kilómetros de distancia de donde ocurrieron los hechos.

De acuerdo a las investigaciones, la chica detenida se habría acercado a sus padres mientras estaban en el baño, y al mismo tiempo los mató utilizando un machete.

Si bien luego del acto, Klaudia intentó prenderles fuego a los cuerpos, no lo hizo, y decidió dejarlos en el domicilio por varios días mientras familiares y vecinos se preguntaban el porqué de su incomunicación.

Al momento de ser arrestada, la joven polaca se encontraba sobria y no se resistió a la detención, algo que sorprendió a la comunidad que aportó algunos datos interesantes a la policía.

Se llegó a mencionar que Klaudia, que vivía con sus padres, era una persona un tanto extraña, ya que solía compartir imágenes satánicas en sus redes sociales, a la par que practicaba el ocultismo y rituales relacionados al satanismo.

De hecho los habitantes de la localidad la indicaron que la joven se autodenominaba una "Barbie del Diablo" o una "Muñeca de Satanás".

Klaudia se hacía llamar "Lilith", que vale hacer mención, es una figura femenina legendaria de la mitología mesopotámica y del folclore demonológico judío.

La fiscal, Ewa Ziebka, añadió que la joven de 27 años ha dado amplias explicaciones de lo ocurrido durante el interrogatorio al que fue sometida, no obstante, muchos de los comentarios no tienen sentido, razón por la cual se teoriza que Klaudia padece algún tipo de trastorno aún no definido.

<amp-img height="432" src="/u/fotografias/m/2024/3/7/f768x1-240954_241081_0.png" width="768" layout="responsive" i-amphtml-layout="responsive"></amp-img>