Joven mata a niña y pide ayuda en Instagram para esconder su cuerpo

Estados Unidos.- Un adolescente de 16 años fue detenido por matar a una niña de 13 años en Pensilvania.

De acuerdo a medios locales, el acusado una vez que cometió el crimen buscó ayuda de una joven a través de Instagram, para deshacerse del cuerpo.

in embargo, fue descubierto minutos después ya que la policía recibió una llamada de unos padres de familia que alertaban sobre un asesinato.

Los papás contaron a las autoridades que su hija había recibido un video en Instagram de Joshua Cooper, diciendo que acababa de matar a alguien y le pedía apoyo para ocultar el cadáver.

Agregaron que en el video se observaban las piernas y los pies de una persona cubierta de sangre.

“La persona que llamó dijo que su hija recibió un chat de video de Instagram de un conocido de 16 años. Durante el chat de video, el joven de 16 años declaró que acababa de matar a alguien. Luego volteó la imagen del video y mostró las piernas y los pies de alguien cubierto de sangre”, dijo la policía.

Tras lo anterior, la policía investigó donde vivía Joshua Cooper y acudió hasta su hogar para detenerlo.

Cuando llegaron, el joven intentó escapar por la ventana, pero finalmente fue detenido.

Al revisar la casa móvil de Cooper, la policía encontró el cuerpo de una niña de 13 años en el piso del baño y con una aparente herida de bala.

“También hubo indicios de que se tomaron medidas sustanciales para limpiar la escena del crimen”, continuó la policía.

De acuerdo a medios locales, el detenido enfrenta otros dos cargos: posesión de instrumentos del crimen y manipulación o fabricación de evidencia física.

Además, un juez de distrito le negó la libertad bajo fianza a Cooper durante una lectura de cargos. Cooper se encuentra actualmente en el Centro de Detención Juvenil de Edison en Doylestown, Pensilvania, dijo la policía.

La niña asesinada no ha sido identificadaPor su parte, William McVey , director de seguridad pública de Bensalem, le dijo al Courier Times que la víctima, quien no ha sido identificada, recibió un disparo en el pecho y que actualmente no se conoce ningún motivo posible por el que fue asesinada.

“El arma fue encontrada dentro de la casa móvil, y la policía está investigando quién era el dueño del arma y cómo Cooper tuvo acceso a ella”, señaló el periódico.