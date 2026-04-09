Gasto del consumidor en Estados Unidos sube en febrero: impacto de la guerra en Irán

WASHINGTON.- Una medida clave de la inflación se mantuvo alta en febrero en Estados Unidos, antes de que la guerra en Irán disparara los precios de la gasolina, una señal de que los costos cotidianos estaban elevados incluso antes de que comenzara el conflicto.

El gasto del consumidor, un indicador que monitorea la Reserva Federal, subió 0.4 % en febrero respecto de enero, un leve aumento frente al mes anterior. Los datos del jueves se retrasaron por un atasco de informes económicos generado por el cierre del gobierno de seis semanas el otoño pasado. Al excluir las volátiles categorías de alimentos y energía, la inflación subyacente también aumentó un 0.4 % en febrero respecto de enero, y fue un 3 % más alta que un año antes. La cifra anual está ligeramente por debajo del 3.1 % registrado en enero.

Aun así, los incrementos mensuales avanzan a un ritmo que, de mantenerse durante todo un año, superaría con facilidad el objetivo de inflación del 2 % de la Reserva Federal.

"La inflación al consumidor se estaba afianzando incluso antes del estallido de la guerra en Oriente Medio, y está lista para saltar con fuerza en marzo", explicó Kathy Bostjancic, economista jefe de Nationwide, en una nota para clientes.

"Incluso si se alcanza un acuerdo duradero para poner fin a la guerra y el estrecho de Ormuz se reabre por completo, harían falta meses para que el suministro de petróleo, gasolina, diésel y otras materias primas vuelva a los niveles previos a la guerra y, por lo tanto, para que los precios se estabilicen de nuevo en niveles anteriores al conflicto", advirtió.

El informe del jueves es, en gran medida, un anticipo de los datos de inflación más importantes que se publicarán el viernes, cuando el gobierno difundirá el índice de precios al consumidor de marzo, de mayor repercusión.

El informe del viernes será el primero en reflejar el impacto del salto en los precios de la gasolina por la guerra en Irán.

Los economistas pronostican que mostrará un fuerte aumento de 0.9 % solo en marzo respecto de febrero, y un alza de 3.4 % frente a hace un año. La cifra anual sería un gran incremento desde el 2.4 % de febrero.