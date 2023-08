"La iglesia está abierta a todos, también a los homosexuales"; Afirma papa Francisco

Después de participar en la Jornada Mundial de la Juventud, el Papa Francisco aseguró que la iglesia católica está abierta para todos, incluyendo a las personas que son parte de la comunidad LGBT, también afirmó que cada quien sigue su propio camino.

El Santo Padre respondió a las pregunta de los jóvenes católicos que se reunieron en Lisboa, donde afirmo que la iglesia esta para todos y cada creyente sigue su propio camino para encontrar a Dios.

"Todos eligen a Dios por su propio camino y la Iglesia los guía. A mí no me gusta decir a unos sí a otros no. Cada uno busca la manera de ir adelante", dijo Francisco.

Y agregó que "no se puede decir que a los homosexuales no" y a otros sí porque "el Señor es claro, no se distingue entre enfermos y sanos, viejos y jóvenes o guapos y feos". Y agregó: "Esto no es una empresa a la que se tiene que autorizar para entrar".

"No me gustan las reducciones, no es cristiano", afirmó.

Desde su famosa declaración de 2013 "¿quién soy yo para juzgar?" cuando le preguntaron por un sacerdote que según reportes era gay, Francisco ha seguido dirigiéndose de forma reiterada y pública a las comunidades homosexual y trans.