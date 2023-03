Legislador de California busca prohibir la venta de dulces en ese estado

Jesse Gabriel, legislador demócrata local del estado de California propuso prohibir la venta y producción de productos que contengan en su formula químicos dañinos para la salud, uno de los productos afectados por esta propuesta serian los dulces y sodas.

En caso de que esta propuesta llegue a bue puesto, el estado de California se convertiría en el primer estado en vetar dulces como los Skittles. Aunque el legislador señalo que no busca prohibir los productos, si no hacer cambiar la formula.

"Me encantan los Skittles. Me encantan los Wild Berry Skittles. Los como todo el tiempo", dijo el legislador Gabriel al diario Los Angeles Times. "Yo votaría en contra de un proyecto de ley para prohibir los Skittles. Lo que realmente estamos tratando de lograr que hagan es cambiar sus recetas. Todos estos son ingredientes no esenciales".

Los legisladores de California que respaldan el proyecto de ley señalaron una serie de estudios científicos que mostraron vínculos entre los productos químicos, que incluyen el tinte rojo no. 3, dióxido de titanio, bromato de potasio, aceite vegetal bromado y propilparabeno, y problemas de salud.

En un estudio citado por la oficina de Gabriel, se encontró que el dióxido de titanio, utilizado en Skittles como colorante, estaba asociado con una disminución de las respuestas inmunitarias en ratas.