Legisladora señala que prefiere que su hija se quite la vida antes de ser trans

Una legisladora estatal de Montana aseguró que ella preferiría que su hija cometa suicidio antes que dejarla hacerse una operación para cambiar su sexo, justificando que no dejaría que la decisión de su hija "destruya" a su familia.

La republicana Kerri Seekins-Crowe estuvo en un debate sobre la prohibición en el estado de Montana para que menores de edad no puedan iniciar un tratamiento en cambio de sexo. En su retórica señaló que preferiría que su hija tomar su vida antes de dejarle ser transgénero.

"Uno de los grandes temas que hemos escuchado hoy y de los que hemos hablado últimamente es que sin cirugía el riesgo de suicidio aumenta. Bueno, yo soy uno de esos padres que vivió con una hija que tuvo tendencias suicidas durante tres años, Seekins-Crowe dijo en sus comentarios. "Alguien me preguntó una vez: '¿No haría algo para ayudar a salvarla?' Y realmente tuve que pensar y la respuesta fue, 'No'"

"No iba a ceder a su manipulación emocional porque ella era incapaz de tomar esas decisiones y yo tenía que tomar esas decisiones por ella. No iba a dejar que destrozara a mi familia y no iba a dejar que me destrozara a mí porque tenía que ser fuerte por ella, tenía que tener una visión para su vida cuando ella no tenía ninguna, era incapaz de tener ninguno".

El gobernador de Montana, el republicano Greg Gianforte, planea firmar la legislación, aunque ha propuesto enmiendas, lo que obliga a que el proyecto de ley vuelva a la Legislatura.

El congresista federal, el demócrata Ted Lieu, criticó a la legisladora estatal republicana en Twitter el jueves por sus comentarios.

"Estoy totalmente en desacuerdo con este discurso de la representante estatal republicana Kerri Seekins-Crowe. ¿Pero saben lo que ella no dijo? Que debería ser el papel del gobierno tomar decisiones personales para las familias. ¿Por qué ahora está empujando su decisión privada a otros la garganta de la gente?".