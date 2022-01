Lloyd Austin, secretario de Defensa de Estados Unidos, da positivo a covid-19; tiene sínto

Lloyd Austin, secretario de Defensa de Estados Unidos, dio positivo a Covid-19 y tiene síntomas leves, anunció en sus redes sociales.

Este 2 de enero de 2022, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, confirmó que tiene Covid-19, tras presentar síntomas en su casa.

"Esta mañana di positivo por COVID-19. Solicité la prueba hoy después de mostrar síntomas mientras estaba en casa de permiso" LLOYD AUSTIN, SECRETARIO DE DEFENSA DE ESTADOS UNIDOS Lloyd Austin dice que por la vacuna tiene síntomas leves Lloyd Austin

detalló que tiene síntomas leves y se encuentra siguiendo el tratamiento que le dio su médico.

"Como me dejó en claro mi médico, mi estado de vacunación completa, y el refuerzo que recibí a principios de octubre, han hecho que la infección sea mucho más leve", detalló el funcionario.

Además, se pondrá en una cuarentena de 5 días en su hogar, como lo recomiendan los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

El secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, aseguró que, en la medida de lo posible, planea asistir virtualmente a sus reuniones de trabajo.

En cuestiones presenciales u otros asuntos, será representado por Kathleen H. Hicks, subsecretaria de Defensa estadounidense.

Tras contagio del secretario de Defensa, hacen rastreo de casos

El secretario de Defensa estadounidense, Lloyd. Austin, dijo que se ha comenzado un rastreo de Covid-19 en las personas con las que tuvo contacto la última semana.

"Mi personal ha comenzado a rastrear y probar a todos aquellos con quienes he entrado en contacto durante la última semana", aseguró

Detalló que su última reunión con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, fue el martes 21 de diciembre, más de una semana antes de que comenzaran sus síntomas.

"No he estado en el Pentágono desde el jueves, donde me reuní brevemente y solo con algunos miembros del personal. Estábamos debidamente enmascarados y distanciados socialmente en todo momento", manifestó.