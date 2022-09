Los secretos de longevidad que seguía la reina Isabel II

Algo que sorprendió mucho de la reina Isabel II es que se mantenía intacta a sus 96 años, pese a que en sus últimos días presentó problemas de salud.

Fueron tales las dudas sobre Isabell y sus secretos de lonjevidad que se llegó a especular mucho sobre el ritual que seguía la monarca.

"Fuerte como un roble", así es como muchos británicos definen a la reina Isabel II en este 21 de abril donde se celebra su cumpleaños.

Pensando en esto, el escritor Bryan Kozlowsi recopiló los hábitos que mantneía rigurosamente la reina Isabel II durante su día a día.

El libro se llama: "Larga vida a la reina: 23 reglas para vivir de la monarca británica más longeva" y aquí te compartimos algunos de los secretos que se pueden leer en el libro, los cuáles, por cierto, son más sencillos de lo que crees.

Secretos de belleza y longevidad de la reina Isabel II

Hace caminatas con sus corgis

Quizá la reina no pueda realizar ejercicios intensos, pero lo que sí hace es caminar casi a diario mientras pasea a sus perros corgis.

También, se sabe que la Isabel II tiene una profunda pasión por los caballos, así que cada que puede realizar cabalgatas con ellos mientras disfruta del aire fresco.

No se asolea

De acuerdo con Kozlowski, Isabel II evita lo más que pueda el sol y nunca se expone a él. De hecho, se dice que la reina ama ir al castillo escocés de Balmoral para pasar unos días en lugar de irse a lugares tropicales o soleados.

No usa mucho maquillajeSi no lo amerita, la reina no usa maquillaje.

Según el autor del libro, Isabel II no usa mucho maquillaje, pero lo que sí utiliza cremas costosas que la ayudan a mantener sana e hidratada a su piel como la de Cyclax o la Milk of Roses.

En varias ocasiones se ha dicho que la reina no suele comer cosas muy extravagantes y al contrario, suele comer platillos bastante sencillos.

Por su parte, el autor revela en el libro que le gusta mucho tomar té acompañado de bollos y sándwiches.

Como te lo contamos en esta nota, Darren McGrady, ex chef de la realeza, reveló alguna vez lo que le gusta comer a Isabel II, así como también su gusto por beber varios cócteles al día.

Esto lo confirma Bryan Kozlowsi en el libro y menciona que a la reina le gusta tomar champán, martini y ginebra.

Ella practica lo que los psicólogos llaman ´búsqueda de beneficios", dice el autor, quien aseguró que Isabel II viviria más que su madre, Isabel Bowes-Lyon, quien murió a la edad de 101 años en 2002.

De acuerdo con el libro, para la Isabel II es importante cuidar su salud mental, pues lee mucho y se informa acerca del tema, así como también mantiene una personalidad muy positiva, ante todo.