Maestro universitario sin hogar es suspendido tras denunciar su bajo salario

El Dr. Daniel McKeown, profesor de astrofísica en la Facultad de Ciencias Físicas de la UCLA, informó recientemente que fue puesto en licencia administrativa y se le retiraron los cursos que impartía este otoño.

McKeown sostiene que esta decisión es una represalia por sus comentarios públicos sobre las dificultades económicas que enfrenta debido a su salario, que considera insuficiente para costear los gastos de vida en Los Ángeles.

UCLA me ha puesto en licencia administrativa, me han quitado todos los cursos que estoy enseñando este otoño sin mi permiso", afirmó en un video de TikTok publicado el 19 de octubre.

Salario no les alcanza para mantener su vivienda

McKeown, quien empezó su labor en la UCLA en septiembre de 2023, explicó en un video viral que su salario de 70,000 dólares anuales no le ha permitido mantener su residencia en la ciudad, donde el alquiler promedio es de unos 2,500 dólares mensuales.

El año pasado y el actual me pagaron tan mal que me vi obligado a trasladar todas mis pertenencias a un depósito público y ya no puedo vivir en mi apartamento de una habitación en Westwood", comentó, añadiendo que ha tenido que mudarse a la casa de un amigo en San Diego para reducir sus costos.

Según el profesor, la administración universitaria le dio la opción de regresar a la enseñanza presencial, a pesar de que una recomendación médica le autorizaba a impartir sus clases en línea debido a su situación.

Es porque (Brown) no ha aprobado una adaptación que recibí de mi médico diciendo que se me debería permitir enseñar en línea indefinidamente", afirmó McKeown, refiriéndose a Stuart Brown, director de su departamento.

Bajos salarios afectan a estudianes también

Además, McKeown sostiene que esta situación refleja problemas más amplios en el sistema universitario, argumentando que los bajos salarios en su campo están afectando a estudiantes y profesionales.