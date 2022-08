Menor confesó en un video porque decidió tomar la puerta falsa

Un menor de edad en la región de Pucallpa, Perú, decidió tomar la puerta falsa y acabar con su vida, pero antes de partir, el niño grabó un video donde confesaba que la culpable de su decisión fue su madre, que abusaba de el.

El niño de apenas 10 años, conocido por sus iniciales. M.A.S.C.H. termino suicidandose culpando a su madre por sus abusos, pero también pidió que cuidara de su hermano y padre.

#Perú

NIÑO DE 10 AÑOS DEJA GRABADO IMPACTANTE MENSAJE ANTES DE QUITARSE LA VIDA



El menor de iniciales https://t.co/qmSAFQynVw de 10 años de edad, que vivía en el asentamiento humano Guido Nitzuma jurisdicción del distrito de Manantay, Pucallpa, Ucayali, fue encontrado colgado. pic.twitter.com/LUi2kaInda — Julio Cardenas (@aldiaconjulio) August 9, 2022

"Siempre fuiste así mamita, mala...siempre todo renegabas, nos gritabas, nos insultabas, nos pegabas".

"Siempre yo decía algo, todo te molestaba, decías ¿por qué he tenido hijos? ¿por qué no se largan? Se mueren.

"Quisiera salir corriendo de la casa, pero no... no fuiste así mamá, así que bueno... cuídate mamá", besito para todos".

"Yo sé que me amas, que me quieres, pero lo siento mamita, borré algo de la página, cuídate mamita... te lo dejo a la Luquita, cuídalo por favor".

"Cuida a mi papá, que no se vaya a desmayarse de lo ocurrido, por favor mamá cuida a mi papá... cuídalo, ven rápido. Siempre te he amado, siempre te he obedecido, a veces les mentí un poco, pero no renegaba contigo, pero ya mamá, cuídate mamá, cuídate mamá, cuídate".