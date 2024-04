México incumplió artículos de la Convención de Viena y la de asilo; Reclama Ecuador

La canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, señalo en medio de la polémica entre México y Ecuador que el gobierno de AMLO a incumplido la Convención de Viena y la de asilo por dar respuestas concretas por el caso del ex vicepresidente Jorge Glas, acusado de corrupción y de tener nexos con el CJNG.

"Como canal diplomático hicimos llegar toda la documentación que demostraba, a través de la Corte de Justicia, cuál era la situación del entonces huésped, llamaban, y después solicitante de asilo para que no se proceda porque no correspondía", esa medida, dijo "México no dio "una respuesta positiva, y solo mencionaba que estaban analizando el caso".

La canciller señal que su contraparte mexicana, Alicia Bárcena, envió una comitiva mexicana para negociar el caso y aunque se llegó a varios acuerdos, estos no fueron cumplidos con México.

Asimismo señalo que la orden para entrar a la embajada se dio después de que llegó información de que Jorge Glas escaparía con ayuda de los diplomáticos cuando se le dio la incursión policial.

Esta no es la primera vez que ocurre un suceso similar, pues María de los Ángeles Duarte, exministra de Transportes del Gobierno de Rafael Correa, se fugo de la embajada de Argentina en Quito con rumbo a Venezuela con ayuda de los funcionarios argentinos.

Sommerfeld anotó que México no respetó el artículo 1 de la Convención de Montevideo de 1933 ni el 3 de la Convención de Caracas de 1954, referentes a que no es lícito conceder asilo a personas inculpadas en delitos comunes, como era la situación de Glas, procesado en un caso por presunta malversación de fondos en la reconstrucción de la provincia de Manabí tras el terremoto de 2016.