Aranceles de México a China marcan un cambio en el comercio internacional

México se alinea al sistema arancelario de Trump. Sostuvieron que la adopción de esas acciones sería innecesaria en caso de que China contara con un modelo económico estable y debidamente balanceado. Los aranceles impuestos por México a China muestran el auge del modelo comercial del Presidente Donald Trump y ahora, uno de los socios comerciales más cercanos está alineando abiertamente su muro arancelario con el de Estados Unidos para bloquear la maquinaria exportadora depredadora de China', señaló Peter Navarro en un artículo para el Financial Times.

Navarro, asesor principal del mandatario estadounidense para comercio y manufactura, consideró que tales medidas no serían necesarias si China tuviera una economía normal y equilibrada.

Acciones de la autoridad

En su artículo, el asesor de Trump destacó que la decisión de México de imponer aranceles de hasta el 50 % a una amplia gama de importaciones chinas y de otros países asiáticos es más que una simple disputa vecinal.

'Es un hito importante en la revolución comercial del Presidente Trump y en el propio sistema de comercio internacional de la posguerra. El mensaje de la Ciudad de México es inequívoco: si se desea acceso preferencial a la región de Estados Unidos, México y Canadá, no se puede ser la puerta de entrada, ni la de atrás, para el dumping chino'.

Detalles confirmados

'Esto es exactamente lo que Trump y su equipo comercial; el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer; el secretario de Comercio, Howard Lutnick; el secretario del Tesoro, Scott Bessent; y yo hemos estado presionando a nuestros aliados para que hagan', destacó.

Navarro mencionó que la medida de México demuestra que la estrategia arancelaria de Trump ya no es un caso aislado en Estados Unidos, sino el modelo global para un orden comercial más estricto y justo.

Trump está liderando una reforma integral de un sistema fallido que durante décadas convirtió el comercio en un juego de suma cero: China ganaba fábricas, empleos y riqueza, mientras que el resto del mundo absorbía las pérdidas.