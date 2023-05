Muertes relacionadas con fentanilo en niños van en aumento en EU, según estudio de Yale

ESTADOS UNIDOS.- Según un estudio de la Escuela de Medicina de Yale, las muertes de niños relacionadas con el fentanilo aumentaron 30 veces más entre 2013 y 2021, mostrando el impacto que tiene la crisis de opioides en Estados Unidos.

De acuerdo con Julie Gaither, autora del estudio y profesora asistente de pediatría y epidemiología en Yale, el fentanilo es el principal agente observado en la crisis de opioides pediátricos, ya que el estudio, publicado el lunes pasado en el Journal of the American Medical Assn, arrojó que entre 1999 y 2021, esta droga causó el 37.5% de todas las intoxicaciones pediátricas que resultaron fatales por opioides.

El estudio muestra que en más de dos décadas, 5 mil 194 menores de edad han muerto a causa del fentanilo.

Muertes por fentanilo en EU durante 2021

El estudio también indicó que durante 2021 cerca de 70 mil adultos en Estados Unidos murieron por sobredosis de fentanilo, el mayor número de muertes por sobredosis en la historia de este país.

En 2021, también se registraron mil 557 muertes pediátricas a consecuencia del fentanilo, entre ellas las de 40 bebés y 93 niños de entre 1 y 4 años.

Ningún niño debería morir por un opioide. No es solo una crisis que está afectando a la población adulta. Es algo que está afectando a todos en este país, a los más vulnerables, incluso a los infantes", dijo Gaither.

En más de 20 años las muertes por fentanilo en menores aumentaron un 94%

Datos del los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades estudiados por Gaither muestran que las muertes por fentanilo en niños durante 1990 fueron 175, el 5% de las muertes reportadas por opioides. Sin embargo, para 2021, estas habían aumentado a 94%, donde mil 557 de las mil 657 muertes eran atribuidas a esta droga.

A fines de la década de 1990 la crisis de opioides se intensificó debido a que estos fueron recetados en exceso, motivo por el que las personas desarrollaron diversos trastornos por el uso de estas sustancias.

Aunado a esto, desde 2013, la mayor parte de los fallecimientos por sobredosis han sido ocasionados por opioides que se fabrican de manera ilegal, pero no se sabe dónde o como se obtuvieron las drogas.

"El problema está empeorando y no lo hemos abordado. Las medidas que hemos utilizado hasta ahora no han contenido esta crisis, y la mayoría de las medidas no están dirigidas específicamente a los niños", declaró Gaither.

Sobredosis de fentanilo en niños se producen en casa

Gaither declaró que la exposición de los niños pequeños al fentanilo, generalmente ocurren en casa.

"Llevamos casi tres décadas en esto, y no hemos hecho lo suficiente para enseñar a las familias cuán letales pueden ser estos medicamentos para un niño. No enfatizamos lo suficiente cómo almacenarlos y desecharlos", dijo.

El estudio muestra que el 43.8% de las muertes por sobredosis entre personas menores de 20 años ocurrieron en casa. De estas, alrededor de 87.5% no fueron intencionales, además de que en el 17.1% de los casos se encontraron benzodiazepinas.

A su vez, el estudio señala que las muertes alcanzaron su punto máximo en todos los grupos de edad entre 2020 y 2021 empujadas por la pandemia de Covid-19, ocurriendo casi la mitad de todas las sobredosis fatales en jóvenes durante este tiempo.

Finalmente, Gaither explicó que es necesario que los medicamentos recetados se almacenen y desechen de manera segura para evitar que los niños tengan acceso a opioides en casa.

Se debe poner mayor énfasis en la reducción de daños, incluido el aumento del acceso a la droga de reversión de sobredosis naloxona, también conocida como Narcan, en los hogares.

"Al tomar estas medidas de protección y observar cómo los niños se ven afectados por esta crisis, podemos protegerlos mejor", puntualizó Gaither.

Con información de Los Angeles Times.

"La pandemia de Covid-19 fue la peor enfermedad posible que podría haber ocurrido para empeorar la crisis de adicción en los Estados Unidos. El virus en sí, las medidas tomadas para combatirlo y el cierre de la sociedad crearon factores estresantes", dijo el Dr. Keith Humphreys, profesor de psiquiatría y ciencias del comportamiento en la Universidad de Stanford.