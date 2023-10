Mujer relata cómo sobrevivió al brutal ataque de 3 perros en Texas

Una mujer hispana relató cómo logró sobrevivir al brutal ataque de tres perros mientras caminaba con su nieto en un vecindario de Texas.

La afectada fue identificada como María Dolores, de 55 años, y señaló que el ataque ocurrió en la cuadra 1500 de la calle Merrell Cove, en Round Rock.

Las autoridades refirieron que los perros se salieron luego de que los dueños de la vivienda dejaran la puerta de la calle abierta.

"Le dije a mi nieto que no se acercara al fence (cerca) porque había unos perros muy malos y el dueño también. Y caminamos en la carretera, lejos de la casa... pero la señora de la casa abrió la puerta y los perros corrieron y me atacaron", dijo la mujer.

Señaló que una de las vecinas intentó ayudarla pero también fue atacada.

"Corrí frente a una casa para ver si me podían ayudar, pero nunca me ayudaron. No podía la señora porque tenía niños. Me puse atrás de un carro, pero los perros vinieron, los tres, y me persiguieron, me mordieron. Me mordieron tantas, tantas veces".

La mujer narró que fue gracias a su esposo que los animales se alejaron y ya no la siguieron lastimando.

"Me mordieron tantas, tantas veces. Casi me caí, pero me paré como pude. Ellos me seguían mordiendo mucho, mucho. Hasta que llegó mi esposo y me ayudó con una pala y les quiso pegar, pero ellos se asustaron, y se fueron. Mi esposo me llevó a mi casa y estaba toda llena de sangre, mi sangre no paraba", dijo María Dolores llorando.

Por el ataque a la mujer, la policía solicitó una orden de arresto contra los dueños de los perros.

Los tres perros fueron llevados a un refugio animal en el Condado Williamson, en donde tendrían que cumplir una cuarentena obligatoria.

La mujer resultó con heridas profundas y tuvo que enfrentar varias cirugías en sus piernas y brazos.